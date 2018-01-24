Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fractals at Close prices EA - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2570
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник торгует по индикатору Fractals at Close prices - данный индикатор должен быть скомпилирован и находится в папке [date folder]\MQL5\Indicators\.
Возможности по заданию временного интервала для торговли:
- Торговля внутри дня (параметр Start trade hour меньше параметра End trade hour);
- Торговля с переходом на следующий день (параметр Start trade hour больше параметра End trade hour);
- Торговля круглые сутки (параметр Start trade hour равен параметру End trade hour).
При открытии позиции сразу устанавливается заданные уровни стоп лосс и тейк профит. Также реализован трейлинг позиций.
Входные параметры
- Start trade hour - время начала торговли (часы);
- End trade hour - время окончания торговли (часы);
- Lots - объем открываемой позиции;
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - тейк профит;
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
- magic number - идентификатор эксперта.
Пример открытия позиции Sell:
Fractals at Close prices
Модификация стандартных фракталов: для расчета построений используется только цена Close.Советник на индикаторе Price_Extreme_Indicator
Советник основан на канальном индикаторе Price_Extreme_Indicator.
Модифицированный канал Келтнера
Канал Келтнера с изменяемыми параметрами расчета.Канал Келтнера в виде облака
Индикатор рисует канал Келтнера в виде облака.