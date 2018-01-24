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Fractals at Close prices EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2570
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник торгует по индикатору Fractals at Close prices - данный индикатор должен быть скомпилирован и находится в папке [date folder]\MQL5\Indicators\.

Возможности по заданию временного интервала для торговли:

  • Торговля внутри дня (параметр Start trade hour меньше параметра End trade hour);
  • Торговля с переходом на следующий день (параметр Start trade hour больше параметра End trade hour);
  • Торговля круглые сутки (параметр Start trade hour равен параметру End trade hour).

При открытии позиции сразу устанавливается заданные уровни стоп лосс и тейк профит. Также реализован трейлинг позиций.


Входные параметры

  • Start trade hour - время начала торговли (часы);
  • End trade hour - время окончания торговли (часы);
  • Lots - объем открываемой позиции;
  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
  • Take Profit (in pips) - тейк профит;
  • Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
  • magic number - идентификатор эксперта.

Пример открытия позиции Sell:

Fractals at Close prices - open sell position

Fractals at Close prices Fractals at Close prices

Модификация стандартных фракталов: для расчета построений используется только цена Close.

Советник на индикаторе Price_Extreme_Indicator Советник на индикаторе Price_Extreme_Indicator

Советник основан на канальном индикаторе Price_Extreme_Indicator.

Модифицированный канал Келтнера Модифицированный канал Келтнера

Канал Келтнера с изменяемыми параметрами расчета.

Канал Келтнера в виде облака Канал Келтнера в виде облака

Индикатор рисует канал Келтнера в виде облака.