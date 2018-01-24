Советник торгует по индикатору Fractals at Close prices - данный индикатор должен быть скомпилирован и находится в папке [date folder]\MQL5\Indicators\.

Возможности по заданию временного интервала для торговли:

Торговля внутри дня (параметр Start trade hour меньше параметра End trade hour );

меньше параметра ); Торговля с переходом на следующий день (параметр Start trade hour больше параметра End trade hour );

больше параметра ); Торговля круглые сутки (параметр Start trade hour равен параметру End trade hour).

При открытии позиции сразу устанавливается заданные уровни стоп лосс и тейк профит. Также реализован трейлинг позиций.





Входные параметры

Start trade hour - время начала торговли (часы);

- время начала торговли (часы); End trade hour - время окончания торговли (часы);

- время окончания торговли (часы); Lots - объем открываемой позиции;

- объем открываемой позиции; Stop Loss (in pips) - стоп лосс;

- стоп лосс; Take Profit (in pips) - тейк профит;

- тейк профит; Trailing Stop (in pips) - трейлинг;

- трейлинг; Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;

- шаг трейлинга; magic number - идентификатор эксперта.

Пример открытия позиции Sell: