El indicador muestra la correlación entre dos símbolos. Los valores se oscilan entre +1 (correlación completa positiva) y -1 (correlación completa negativa). El valor 0 denota la ausencia de la correlación (los valores del precio de dos símbolos analizados se cambian al azar, sin ninguna correlación entre ellos).







Aplicación

El indicador puede usarse de dos maneras: el cálculo de la correlación en el período largo y corto. La correlación en el período largo conviene para observar los símbolos que se mueven en una tendencia de la misma dirección. La correlación en el período corto es muy buena para «captar» las fluctuaciones de precios inesperadas, habitualmente, cuando se publican las noticias relacionadas con un símbolo y no tienen ninguna relación con los demás.



Establezca el valor del símbolo (o símbolos) a monitorear en uno o ambos parámetros Symbol.

Si dejamos los campos del parámetro Symbol en blanco, va a usarse el símbolo actual del gráfico.



Establezca el modo de color (el modo de dos colores muestra diferentes colores cuando se cruza el nivel cero).







Recomendaciones:

Si los símbolos observados muestran una correlación completa positiva o negativa, la ruptura en la dirección opuesta normalmente se puede usar para entrar en el mercado.



En los casos parecidos al descrito antes, cuando la dirección del precio del símbolo empieza a desviarse de la tendencia, la entrada se realiza en la dirección del segundo símbolo observado.



Todos los valores por encima de 0,8 o por debajo de -0,8 indican en un alto nivel de correlación.



P.S. El uso del mismo símbolo en ambos campos del parámetros Symbol siempre va a dar el resultado 1.

