このエキスパートアドバイザーは終値でのフラクタルに基づいて取引します。指標をコンパイルして[data folder]\MQL5\Indicators\に追加します。

取引期間の構成は次の通りです。

日中取引（ 取引開始時間 は 取引終了時間 以前）

は 以前） 次の日に連続取引（ 取引開始時間 は 取引終了時間 よりも大きい）

は よりも大きい） 24時間取引（取引開始時間は取引終了時間と等しい）

ポジションが開かれると、あらかじめ設定されたストップロスとテイクプロフィットが設定されます。また、EAはトレーリング注文機能を備えています。





入力パラメータ

Start trade hour - 取引開始時刻（時間）

- 取引開始時刻（時間） End trade hour - 取引終了時刻（時間）

- 取引終了時刻（時間） Lots - 開くポジションの数量

- 開くポジションの数量 Stop Loss (in pips) - ストップロス

- ストップロス Take Profit (in pips) - テイクプロフィット

- テイクプロフィット Trailing Stop (in pips) - トレール注文

- トレール注文 Trailing Step (in pips) - トレール注文ステップ

- トレール注文ステップ magic number - エキスパートアドバイザーID

売りポジションを開く例: