EA Fractals at Close prices - expert para MetaTrader 5

O Expert Advisor negocia com base no indicador Fractals at Close prices. Compile o indicador e adicione-o a [pasta de dados]\MQL5\Indicators\.

Configurando o intervalo de tempo para negociação:

  • Negociação Intraday (Start trade hour é menor do que End trade hour)
  • Negociação com continuação no dia seguinte (Start trade hou é melhor que End trade hour)
  • Negociação ininterrupta (Start trade hour é igual a End trade hour)

Quando uma posição é aberta, o stop loss predefinido e os níveis de lucro são definidos. Além disso, o EA possui a função de trailing stop.


Parâmetros de entrada

  • Start trade hour - horário de início da negociação (horas);
  • End trade hour - horário de encerramento da negociação (horas);
  • Lots - o volume da posição para abertura;
  • Stop Loss (em pips) - valor do Stop Loss;
  • Take Profit (em pips) - valor do Take Profit;
  • Trailing Stop (em pips) - valor do trailing;
  • Trailing Step (em pips) - valor do trailing step;
  • magic number - identificador do Expert Advisor.

Exemplo de abertura de uma posição de Venda:

Fractals at Close prices - posição de venda aberta

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19829

