Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
EA Fractals at Close prices - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1942
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor negocia com base no indicador Fractals at Close prices. Compile o indicador e adicione-o a [pasta de dados]\MQL5\Indicators\.
Configurando o intervalo de tempo para negociação:
- Negociação Intraday (Start trade hour é menor do que End trade hour)
- Negociação com continuação no dia seguinte (Start trade hou é melhor que End trade hour)
- Negociação ininterrupta (Start trade hour é igual a End trade hour)
Quando uma posição é aberta, o stop loss predefinido e os níveis de lucro são definidos. Além disso, o EA possui a função de trailing stop.
Parâmetros de entrada
- Start trade hour - horário de início da negociação (horas);
- End trade hour - horário de encerramento da negociação (horas);
- Lots - o volume da posição para abertura;
- Stop Loss (em pips) - valor do Stop Loss;
- Take Profit (em pips) - valor do Take Profit;
- Trailing Stop (em pips) - valor do trailing;
- Trailing Step (em pips) - valor do trailing step;
- magic number - identificador do Expert Advisor.
Exemplo de abertura de uma posição de Venda:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19829
Modified Keltner Channel
O canal de Keltner com parâmetros de cálculo personalizáveis.VR Alert МТ5 Lite
O indicador VR Alert NT5 avisa o trader sobre o preço atingir um nível especificado.
Canal de Keltner na forma de nuvem
O indicador desenha o canal de Keltner na forma de uma nuvem.Correlação
Correlação de dois símbolos.