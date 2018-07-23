O Expert Advisor negocia com base no indicador Fractals at Close prices. Compile o indicador e adicione-o a [pasta de dados]\MQL5\Indicators\.

Configurando o intervalo de tempo para negociação:

Negociação Intraday ( Start trade hour é menor do que End trade hour )

é menor do que ) Negociação com continuação no dia seguinte ( Start trade hou é melhor que End trade hour )

é melhor que ) Negociação ininterrupta (Start trade hour é igual a End trade hour)

Quando uma posição é aberta, o stop loss predefinido e os níveis de lucro são definidos. Além disso, o EA possui a função de trailing stop.





Parâmetros de entrada

Start trade hour - horário de início da negociação (horas);

- horário de início da negociação (horas); End trade hour - horário de encerramento da negociação (horas);

- horário de encerramento da negociação (horas); Lots - o volume da posição para abertura;

- o volume da posição para abertura; Stop Loss (em pips) - valor do Stop Loss;

- valor do Stop Loss; Take Profit (em pips) - valor do Take Profit;

- valor do Take Profit; Trailing Stop (em pips) - valor do trailing;

- valor do trailing; Trailing Step (em pips) - valor do trailing step;

- valor do trailing step; magic number - identificador do Expert Advisor.

Exemplo de abertura de uma posição de Venda: