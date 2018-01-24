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Индикаторы

Fractals at Close prices - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2499
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор "Fractals at Close prices" в своих расчетах использует только Close цены. По данному индикатору создан советник Fractals at Close prices EA.

Сравнение со стандартными фракталами:

  • Серые значки - стандартные фракталы;
  • Зеленый - "Fractals at Close prices".

Анимация

Советник на индикаторе Price_Extreme_Indicator Советник на индикаторе Price_Extreme_Indicator

Советник основан на канальном индикаторе Price_Extreme_Indicator.

VR Orders History MT5 Lite VR Orders History MT5 Lite

VR Orders History MT5 Lite - скрипт для выгрузки торговой истории в формате CSV.

Fractals at Close prices EA Fractals at Close prices EA

Советник по индикатору "Fractals at Close prices".

Модифицированный канал Келтнера Модифицированный канал Келтнера

Канал Келтнера с изменяемыми параметрами расчета.