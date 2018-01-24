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Fractals at Close prices - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор "Fractals at Close prices" в своих расчетах использует только Close цены. По данному индикатору создан советник Fractals at Close prices EA.
Сравнение со стандартными фракталами:
- Серые значки - стандартные фракталы;
- Зеленый - "Fractals at Close prices".
Советник на индикаторе Price_Extreme_Indicator
Советник основан на канальном индикаторе Price_Extreme_Indicator.VR Orders History MT5 Lite
VR Orders History MT5 Lite - скрипт для выгрузки торговой истории в формате CSV.
Fractals at Close prices EA
Советник по индикатору "Fractals at Close prices".Модифицированный канал Келтнера
Канал Келтнера с изменяемыми параметрами расчета.