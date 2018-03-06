CodeBaseSecciones
Canal de Keltner en forma de la nube - indicador para MetaTrader 5

Keltner_Cloud.mq5 (13.34 KB) ver
Permite establecer cualquier precio y método de cálculo para la línea central. Las líneas del canal se calcula a base de ATR.

Hay cinco parámetros personalizados:

  • Number of the periods to smooth the center line - período del cálculo de la línea central;
  • Number of periods to smooth deviation - período del cálculo de las líneas del canal;
  • Factor which is used to apply the deviation - tamaño de la nube;
  • The center line applied price - precio del cálculo de la línea central;
  • The center line smoothing method - método del suavizado de la línea central.

