Canal de Keltner en forma de la nube - indicador para MetaTrader 5
Permite establecer cualquier precio y método de cálculo para la línea central. Las líneas del canal se calcula a base de ATR.
Hay cinco parámetros personalizados:
- Number of the periods to smooth the center line - período del cálculo de la línea central;
- Number of periods to smooth deviation - período del cálculo de las líneas del canal;
- Factor which is used to apply the deviation - tamaño de la nube;
- The center line applied price - precio del cálculo de la línea central;
- The center line smoothing method - método del suavizado de la línea central.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19831
