El indicador VR Alert МТ5 Lite avisa al trader sobre el hecho de que el precio ha alcanzado el nivel establecido por el mismo.

Se trata de una versión simplificada con el código fuente abierto. La versión completa ubicada en el Market dispone de la funcionalidad capaz de monitorear no sólo el precio, sino también otros indicadores.

El indicador fue escrito para facilitar el trabajo del trader. Es que, a la espera de la ruptura de un importante nivel por el precio, pueden pasar horas, o incluso días. Este indicador fue escrito para que el trader no tenía que permanecer delante del terminal 24 horas al día. El indicador avisará sobre la ruptura del nivel o sobre la hora especificada usando el método seleccionado.

El monitoreo de los gráficos durante un prolongado tiempo a menudo provoca que la mayoría de los traders obtengan el efecto de la «Visión borrosa». Eso les hace perder las señales realmente buenas al observar su estrategia comercial, y al revés, ven sus señales donde no hay nada.





Ventajas

Trabaja con el precio;

Es fácil de instalar y configurar;

Se puede mover los niveles en el gráfico con el ratón;

Cualquier instrumento financiero y cualquier timeframe;

Notificación de sonido - el terminal va a reproducir una corta melodía atrayendo la atención del trader.





Otras versiones del programa