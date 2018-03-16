请观看如何免费下载自动交易
这个 EA 交易根据 收盘价分形指标进行交易，要把指标编译并加在 [data folder]\MQL5\Indicators\ 文件夹下。
配置用于交易的时间段:
- 日内交易 (Start trade hour 小于 End trade hour)
- 交易持续到下一天 (Start trade hour 大于 End trade hour)
- 时钟循环交易 (Start trade hour 等于 End trade hour)
当建立仓位时，会设置止损和获利水平。另外，这个 EA 还有跟踪止损功能。
输入参数
- Start trade hour - 交易起始时间 (小时);
- End trade hour - 交易结束时间 (小时);
- Lots - 建立仓位的交易量;
- Stop Loss (in pips) - 止损值;
- Take Profit (in pips) - 获利值;
- Trailing Stop (in pips) - 跟踪止损值;
- Trailing Step (in pips) - 跟踪止损步长;
- magic number - EA 交易标识符.
建立卖出仓位的例子:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19829
Keltner 通道修改版
可以自定义计算参数的 Keltner 通道。VR Alert МТ5 轻量版
VR Alert NT5 指标会提醒交易者价格达到了指定的水平。
云形式的 Keltner 通道
这个指标会以云的形式绘制 Keltner 通道，Diff_TF_MA - 两个时段的移动平均
这个指标显示了来自两个时段的简单移动平均。