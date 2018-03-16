代码库部分
收盘价分形 EA - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
这个 EA 交易根据 收盘价分形指标进行交易，要把指标编译并加在 [data folder]\MQL5\Indicators\ 文件夹下。

配置用于交易的时间段:

  • 日内交易 (Start trade hour 小于 End trade hour)
  • 交易持续到下一天 (Start trade hour 大于 End trade hour)
  • 时钟循环交易 (Start trade hour 等于 End trade hour)

当建立仓位时，会设置止损和获利水平。另外，这个 EA 还有跟踪止损功能。


输入参数

  • Start trade hour - 交易起始时间 (小时);
  • End trade hour - 交易结束时间 (小时);
  • Lots - 建立仓位的交易量;
  • Stop Loss (in pips) - 止损值;
  • Take Profit (in pips) - 获利值;
  • Trailing Stop (in pips) - 跟踪止损值;
  • Trailing Step (in pips) - 跟踪止损步长;
  • magic number - EA 交易标识符.

建立卖出仓位的例子:

收盘价分形 - 建立卖出仓位

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19829

