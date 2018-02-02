CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

ichimok2005 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Publicado:
Actualizado:
Autor de la idea - John Smith, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Trading a abase de las señales del indicador iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) con lote permanente. Cuando aparece la señal, las posiciones con direcciones opuestas se cierran.

Señal Buy:

   if(Senkou_Span_A>Senkou_Span_B)
      if(Close>Open)
         if(Senkou_Span_B<Close && Close<Senkou_Span_A)

Ejemplo:

ichimok2005 Open Buy

Señal SELL:

   if(Senkou_Span_B>Senkou_Span_A)
      if(Open>Close)
         if(Senkou_Span_B>Close && Close>Senkou_Span_A)


Parámetros de entrada

  • Ichimoku settings
    • Ichimoku: period of Tenkan-sen - período Tenkan-sen;
    • Ichimoku: period of Kijun-sen - período Kijun-sen;
    • Ichimoku: period of Senkou Span B - período Senkou Span B.
  • Trade settings
    • Lots - volumen de la posición;
    • Stop Loss (in pips) - Stop Loss;
    • Take Profit (in pips) - Take Profit;
    • magic number - identificador del EA.

Ejemplo en EURUSD,H3:

ichimok2005 EURUSD H3

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19563

