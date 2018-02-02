Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ichimok2005 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1249
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea - John Smith, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Trading a abase de las señales del indicador iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) con lote permanente. Cuando aparece la señal, las posiciones con direcciones opuestas se cierran.
Señal Buy:
if(Senkou_Span_A>Senkou_Span_B) if(Close>Open) if(Senkou_Span_B<Close && Close<Senkou_Span_A)
Ejemplo:
Señal SELL:
if(Senkou_Span_B>Senkou_Span_A) if(Open>Close) if(Senkou_Span_B>Close && Close>Senkou_Span_A)
Parámetros de entrada
- Ichimoku settings
- Ichimoku: period of Tenkan-sen - período Tenkan-sen;
- Ichimoku: period of Kijun-sen - período Kijun-sen;
- Ichimoku: period of Senkou Span B - período Senkou Span B.
- Trade settings
- Lots - volumen de la posición;
- Stop Loss (in pips) - Stop Loss;
- Take Profit (in pips) - Take Profit;
- magic number - identificador del EA.
Ejemplo en EURUSD,H3:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19563
Este Asesor Experto trabaja en las señales «intersección de dos iMA (Moving Average, MA)». Hay Trailing Stop y Take Profit.FORTS Currency Powers
Ejemplo de construcción de instrumentos sintéticos para el cálculo de las fuerzas RTS,USD,RUB en los contratos de futuros del mercado FORTS.
Este Asesor Experto tradea usando las señales de los indicadores iMA (Moving Average, MA) y iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Se toma en cuenta la distancia mínima entre el precio y el indicador MA.ma-shift Puria method
Este Asesor Experto se basa en el método de Puria con unos pequeños cambios. Se usan dos indicadores iMA (Moving Average, MA) y un iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).