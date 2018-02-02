Autor de la idea - John Smith, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Trading a abase de las señales del indicador iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) con lote permanente. Cuando aparece la señal, las posiciones con direcciones opuestas se cierran.

Señal Buy:

if (Senkou_Span_A>Senkou_Span_B) if ( Close > Open ) if (Senkou_Span_B< Close && Close <Senkou_Span_A)

Ejemplo:

Señal SELL:

if (Senkou_Span_B>Senkou_Span_A) if ( Open > Close ) if (Senkou_Span_B> Close && Close >Senkou_Span_A)





Parámetros de entrada

Ichimoku settings Ichimoku: period of Tenkan-sen - período Tenkan-sen; Ichimoku: period of Kijun-sen - período Kijun-sen; Ichimoku: period of Senkou Span B - período Senkou Span B.

Trade settings Lots - volumen de la posición; Stop Loss (in pips) - Stop Loss; Take Profit (in pips) - Take Profit; magic number - identificador del EA.



Ejemplo en EURUSD,H3: