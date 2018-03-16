無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ichimok2005 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 887
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者: John Smith、mq5コードの著者: barabashkakvn
このEAはiIchimoku（一目均衡表）のシグナルに基づいて取引し、固定ロットを使います。シグナルが出現すると、反対のポジションは決済されます。
下記は買いシグナルです。
if(Senkou_Span_A>Senkou_Span_B) if(Close>Open) if(Senkou_Span_B<Close && Close<Senkou_Span_A)
例:
下記は売りシグナルです。
if(Senkou_Span_B>Senkou_Span_A) if(Open>Close) if(Senkou_Span_B>Close && Close>Senkou_Span_A)
入力パラメータ
- Ichimoku設定
- Ichimoku: period of Tenkan-sen;
- Ichimoku: period of Kijun-sen;
- Ichimoku: period of Senkou Span B.
- 取引設定
- Lots - ポジション数量
- Stop Loss (in pips) - 逆指値
- Take Profit (in pips) - 指値
- magic number - エキスパートアドバイザー識別子
EAの EURUSD H3での起動例
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19563
Starter_v6mod
'EMAAngle'および「Laguerreフィルタ付きLaguerre RSI」指標に基づいた取引システムです。EMA 6.12
このエキスパートアドバイザーは「crossover of two iMAs（移動平均、MA）」のシグナルを使います。このEAはトレール注文とテイクプロフィットを使います。
Momo_trades
このエキスパートアドバイザーは、iMA（移動平均、MA）とiMACD（移動平均収束/発散、MACD）の銘柄に基づいて取引します。価格とMA指標との間の最小距離が考慮されます。ma-shift Puria method
このエキスパートアドバイザーは、いくつかの変更を加えてPuriaメソッドに基づいています。2つのiMA（移動平均、MA）指標と1つのiMACD（移動平均収束/発散、MACD）が使用されます。