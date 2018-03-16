このエキスパートアドバイザーは「crossover of two iMAs（移動平均、MA）」のシグナルを使います。このEAはトレール注文とテイクプロフィットを使います。

このエキスパートアドバイザーは、iMA（移動平均、MA）とiMACD（移動平均収束/発散、MACD）の銘柄に基づいて取引します。価格とMA指標との間の最小距離が考慮されます。

このエキスパートアドバイザーは、いくつかの変更を加えてPuriaメソッドに基づいています。2つのiMA（移動平均、MA）指標と1つのiMACD（移動平均収束/発散、MACD）が使用されます。