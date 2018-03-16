コードベースセクション
アイディアの著者: John Smithmq5コードの著者: barabashkakvn

このEAはiIchimoku（一目均衡表）のシグナルに基づいて取引し、固定ロットを使います。シグナルが出現すると、反対のポジションは決済されます。

下記は買いシグナルです。

   if(Senkou_Span_A>Senkou_Span_B)
      if(Close>Open)
         if(Senkou_Span_B<Close && Close<Senkou_Span_A)

例:

ichimok2005が買いポジションを開く

下記は売りシグナルです。

   if(Senkou_Span_B>Senkou_Span_A)
      if(Open>Close)
         if(Senkou_Span_B>Close && Close>Senkou_Span_A)


入力パラメータ

  • Ichimoku設定
    • Ichimoku: period of Tenkan-sen;
    • Ichimoku: period of Kijun-sen;
    • Ichimoku: period of Senkou Span B.
  • 取引設定
    • Lots - ポジション数量
    • Stop Loss (in pips) - 逆指値
    • Take Profit (in pips) - 指値
    • magic number - エキスパートアドバイザー識別子

EAの EURUSD H3での起動例

ichimok2005 EURUSD H3

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19563

