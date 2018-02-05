CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

ichimok2005 - expert para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1460
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia - John Smith, autor do código mq5 - barabashkakvn.

Expert baseado no indicador iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) com lote constante. Caso surja um sinal de direção oposta, são fechadas as posições.

Sinal BUY:

   if(Senkou_Span_A>Senkou_Span_B)
      if(Close>Open)
         if(Senkou_Span_B<Close && Close<Senkou_Span_A)

Exemplo:

ichimok2005 Open Buy

Sinal SELL:

   if(Senkou_Span_B>Senkou_Span_A)
      if(Open>Close)
         if(Senkou_Span_B>Close && Close>Senkou_Span_A)


Parâmetros de entrada

  • Ichimoku settings
    • Ichimoku: period of Tenkan-sen - período do Tenkan-sen;
    • Ichimoku: period of Kijun-sen - período do Kijun-sen;
    • Ichimoku: period of Senkou Span B - período do Senkou Span B.
  • Trade settings
    • Lots - volume da posição;
    • Stop Loss (in pips) - stop-loss;
    • Take Profit (in pips) - take-profit;
    • magic number - identificador do EA.

Exemplo de inicialização, em EURUSD,H3:

ichimok2005 EURUSD H3

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19563

EMA 6.12 EMA 6.12

O EA funciona nos sinais "cruzamento de duas iMA (Moving Average, MA)". Existem Trailing Stop e Take Profit.

FORTS Currency Powers FORTS Currency Powers

Exemplo de construção de instrumentos sintéticos para calcular as forças do RTS, USD, RUB em contratos futuros do mercado FORTS.

Momo_trades Momo_trades

O expert negocia segundo os sinais dos indicadores iMA (Moving Average, MA) e iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Cálculo da distância mínima entre o preço e o indicador MA.

ma-shift Puria method ma-shift Puria method

O expert é baseado no método Puria com algumas liberdades. Usam-se dois indicadores iMA (Moving Average, MA) e um iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).