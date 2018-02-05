Participe de nossa página de fãs
ichimok2 - expert para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 1460
-
Autor da ideia - John Smith, autor do código mq5 - barabashkakvn.
Expert baseado no indicador iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) com lote constante. Caso surja um sinal de direção oposta, são fechadas as posições.
Sinal BUY:
if(Senkou_Span_A>Senkou_Span_B) if(Close>Open) if(Senkou_Span_B<Close && Close<Senkou_Span_A)
Exemplo:
Sinal SELL:
if(Senkou_Span_B>Senkou_Span_A) if(Open>Close) if(Senkou_Span_B>Close && Close>Senkou_Span_A)
Parâmetros de entrada
- Ichimoku settings
- Ichimoku: period of Tenkan-sen - período do Tenkan-sen;
- Ichimoku: period of Kijun-sen - período do Kijun-sen;
- Ichimoku: period of Senkou Span B - período do Senkou Span B.
- Trade settings
- Lots - volume da posição;
- Stop Loss (in pips) - stop-loss;
- Take Profit (in pips) - take-profit;
- magic number - identificador do EA.
Exemplo de inicialização, em EURUSD,H3:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19563
