Autor de la idea - John Smith, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Este Asesor Experto trabaja en las señales «intersección de dos iMA (Moving Average, MA)». Hay Trailing Stop y Take Profit. Cuando surge la señal BUY, cierra las posiciones Sell, y al revés, cuando aparece la señal SELL, cierra las posiciones Buy.

Se puede poner el Take Profit y el Trailin en «0», desconectando así este parámettro.





Parámetros de entrada

Lots - volumen de la posición;

- volumen de la posición; Take Profit (in pips) - Take Profit;

- Take Profit; Trailing Stop (in pips) - Trailing Stop;

- Trailing Stop; Trailing Step (in pips) - paso del trailing;

- paso del trailing; MA fast: averaging period - período del promedio del indicador rápido;

- período del promedio del indicador rápido; MA slow: averaging period - período del promedio del indicador lento;

- período del promedio del indicador lento; magic number - identificador del EA.

Para cada símbolo y período se debe elegir sus propios parámetros. Por ejemplo, para EURUSD,H1 ya están escritos en el EA. Resultado: