Asesores Expertos

EMA 6.12 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1063
Ranking:
(22)
Publicado:
EMA 6.12.mq5 (14.75 KB)
Autor de la idea - John Smith, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Este Asesor Experto trabaja en las señales «intersección de dos iMA (Moving Average, MA)». Hay Trailing Stop y Take Profit. Cuando surge la señal BUY, cierra las posiciones Sell, y al revés, cuando aparece la señal SELL, cierra las posiciones Buy.

Se puede poner el Take Profit y el Trailin en «0», desconectando así este parámettro.


Parámetros de entrada

  • Lots - volumen de la posición;
  • Take Profit (in pips) - Take Profit;
  • Trailing Stop (in pips) - Trailing Stop;
  • Trailing Step (in pips) - paso del trailing;
  • MA fast: averaging period - período del promedio del indicador rápido;
  • MA slow: averaging period - período del promedio del indicador lento;
  • magic number - identificador del EA.

Para cada símbolo y período se debe elegir sus propios parámetros. Por ejemplo, para EURUSD,H1 ya están escritos en el EA. Resultado:

EMA 6.12 EURUSD H1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19546

FORTS Currency Powers FORTS Currency Powers

Ejemplo de construcción de instrumentos sintéticos para el cálculo de las fuerzas RTS,USD,RUB en los contratos de futuros del mercado FORTS.

FOREX Currency Powers FOREX Currency Powers

MetaTrader 5 permite crear los instrumentos sintéticos cuyo precio puede depender de los valores actuales de muchos instrumentos financieros. Durante el trading, permiten ver el inicio y el fin de los movimientos de mercado globales en la fase inicial. En este ejemplo, se crean los instrumentos sintéticos de las fuerzas de las divisas EUR,USD,GBP,JPY,CHF del mercado FOREX.

ichimok2005 ichimok2005

Asesor Experto a base del indicador iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Lote permanente.

Momo_trades Momo_trades

Este Asesor Experto tradea usando las señales de los indicadores iMA (Moving Average, MA) y iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Se toma en cuenta la distancia mínima entre el precio y el indicador MA.