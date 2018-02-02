Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ma-shift Puria method - Asesor Experto para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
Autor de la idea - Sergey Deev, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Este Asesor Experto se basa en el método de Puria con unos pequeños cambios.
No se usa la señal de la intersección de la MA rápida por la lenta, sino la confirmación de la intersección de MACD por su línea cero y la inclinación del movimiento de la MA rápida expresada en el número de los pips por tick (parámetro Shift (vertically) between MA Fast and MA Slow). El EA usa un tráiling común o trailing por fractales.
Optimización por precios OHLC en el período de 2010, prueba en el modo «Cada tick» de 2010 a 2017:
Parámetros de entrada
- Manual lot: "true" -> use MANUAL lot, "false" -> use risk percent - principio del cálculo del volumen de la posición: manualmente o en por cientos del margen libre;
- Lots - volumen de la posición al establecerlo manualmente;
- Stop Loss (in pips) - Stop Loss;
- Take Profit (in pips) - Take Profit;
- Trailing stop, if use Fractal trailing - do not use Trailing (in pips) - trailing, si se usa el trailing por fractales, el trailing debe estar deshabilitado;
- Trailing Step (in pips) - paso del trailing;
- Risk in percent for a deal from a free Margin - riesgo del margen libre para la transacción en por cientos;
- Maximum number of positions in one direction - número máximo de posiciones abiertas al mismo tiempo de la misma dirección;
- magic number - identificador del EA;
- Fractal trailing, if use Trailing stop - do not use Fractal trailing - trailing por fractales, si se usa el trailing común, el trailing por fractales debe estar deshabilitado;
- MA fast: averaging period - período del promedio de MA rápida;
- MA Slow: averaging period - período del promedio de MA lenta;
- Shift (vertically) between MA Fast and MA Slow (in pips) - distancia mínima entre dos MAs por la vertical;
- MACD: period for Fast average calculation - período de la MA rápida;
- MACD: period for Slow average calculation - período de la MA lenta;
