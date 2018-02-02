CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Momo_trades - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1018
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Momo_trades.mq5 (50.84 KB) ver
Autor de la idea - Rustamzhan Salidzhanov, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Idea del trading: oscilador iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) e indicador de tendencia iMA (Moving Average, MA). Señal inicial para la apertura de la posición BUY - combinación de MACD y MА:

Momo_trades open buy

"MACD: bar from which we get the value" = 2, "Moving Average: bar from which we get the value" = 6.

Copiamos al array 11 valores del indicador MACD, el copiado se empieza con el índice "MACD: bar from which we get the value". En el array llenado, buscamos cuando la línea principal de MACD se cambie sus valores de los negativos a los positivos (en la imagen se ve que en el array llenado, el índice #6 estaba en los valores negativos y el índice #5 ya se encontraba en los valores positivos).

Además, se comprueban los valores del indicador MA: el precio del cierre de la barra "Moving Average: bar from which we get the value" debe superar el valor de MA en esta barra al valor "Price Shift between Close and Moving Average".


Parámetros de entrada

  • Manual Lot: "true" -> use manual lot, "false" -> use risk percent - tipo de establecer el volumen de la posición: manualmente o en por cientos del margen libre;
  • Lots - volumen del lote;
  • Stop Loss (in pips) - Stop Loss;
  • Take Profit, if "0" we use "Breakeven"(in pips) - Take Profit, si el valor es "0" se usará el punto muerto;
  • Trailing Stop, if we use "Breakeven" - we do not use trailing (in pips) - Trailing, si se usa el punto muerto, el trailing está deshabilitado;
  • Trailing Step (in pips) - paso del trailing;
  • Breakeven (in pips) - tamaño del punto muerto (breakeven).
  • Risk in percent for a deal from a free margin - por ciento del riesgo del margen libre para la transacción;
  • Price Shift between Close and Moving Average (in pips) - distancia entre el indicador MA y el precio del cierre de la barra;
  • Close End Day - cerrar posiciones al final del día;
  • Moving Average: period of ma - MA: período del promedio;
  • Moving Average: bar from which we get the value - MA: número de la vara de la que se cogen los valores;
  • MACD: period of fast ma - MACD: período de la media rápida;
  • MACD: period of slow ma - MACD: período de la media lenta;
  • MACD: period of averaging of difference - MACD: período del promedio;
  • MACD: bar from which we get the value - MACD: número de la vara de la que se cogen los valores;
  • magic number - identificador del EA.

Parámetros por defecto para EURJPY,H1.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19573

