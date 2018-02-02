Autor de la idea - Rustamzhan Salidzhanov, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Idea del trading: oscilador iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) e indicador de tendencia iMA (Moving Average, MA). Señal inicial para la apertura de la posición BUY - combinación de MACD y MА:

"MACD: bar from which we get the value" = 2, "Moving Average: bar from which we get the value" = 6.

Copiamos al array 11 valores del indicador MACD, el copiado se empieza con el índice "MACD: bar from which we get the value". En el array llenado, buscamos cuando la línea principal de MACD se cambie sus valores de los negativos a los positivos (en la imagen se ve que en el array llenado, el índice #6 estaba en los valores negativos y el índice #5 ya se encontraba en los valores positivos).

Además, se comprueban los valores del indicador MA: el precio del cierre de la barra "Moving Average: bar from which we get the value" debe superar el valor de MA en esta barra al valor "Price Shift between Close and Moving Average".





Parámetros de entrada

Manual Lot: "true" -> use manual lot, "false" -> use risk percent - tipo de establecer el volumen de la posición: manualmente o en por cientos del margen libre;

- tipo de establecer el volumen de la posición: manualmente o en por cientos del margen libre; Lots - volumen del lote;

- volumen del lote; Stop Loss (in pips) - Stop Loss;

(in pips) - Stop Loss; Take Profit, if "0" we use "Breakeven"(in pips) - Take Profit, si el valor es "0" se usará el punto muerto;

- Take Profit, si el valor es "0" se usará el punto muerto; Trailing Stop, if we use "Breakeven" - we do not use trailing (in pips) - Trailing, si se usa el punto muerto, el trailing está deshabilitado;

- Trailing, si se usa el punto muerto, el trailing está deshabilitado; Trailing Step (in pips) - paso del trailing;

- paso del trailing; Breakeven (in pips) - tamaño del punto muerto (breakeven).

- tamaño del punto muerto (breakeven). Risk in percent for a deal from a free margin - por ciento del riesgo del margen libre para la transacción;

- por ciento del riesgo del margen libre para la transacción; Price Shift between Close and Moving Average (in pips) - distancia entre el indicador MA y el precio del cierre de la barra;

- distancia entre el indicador MA y el precio del cierre de la barra; Close End Day - cerrar posiciones al final del día;

- cerrar posiciones al final del día; Moving Average: period of ma - MA: período del promedio;

- MA: período del promedio; Moving Average: bar from which we get the value - MA: número de la vara de la que se cogen los valores;

- MA: número de la vara de la que se cogen los valores; MACD: period of fast ma - MACD: período de la media rápida;

- MACD: período de la media rápida; MACD: period of slow ma - MACD: período de la media lenta;

- MACD: período de la media lenta; MACD: period of averaging of difference - MACD: período del promedio;

- MACD: período del promedio; MACD: bar from which we get the value - MACD: número de la vara de la que se cogen los valores;

- MACD: número de la vara de la que se cogen los valores; magic number - identificador del EA.

Parámetros por defecto para EURJPY,H1.