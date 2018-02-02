Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Momo_trades - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1018
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea - Rustamzhan Salidzhanov, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Idea del trading: oscilador iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) e indicador de tendencia iMA (Moving Average, MA). Señal inicial para la apertura de la posición BUY - combinación de MACD y MА:
"MACD: bar from which we get the value" = 2, "Moving Average: bar from which we get the value" = 6.
Copiamos al array 11 valores del indicador MACD, el copiado se empieza con el índice "MACD: bar from which we get the value". En el array llenado, buscamos cuando la línea principal de MACD se cambie sus valores de los negativos a los positivos (en la imagen se ve que en el array llenado, el índice #6 estaba en los valores negativos y el índice #5 ya se encontraba en los valores positivos).
Además, se comprueban los valores del indicador MA: el precio del cierre de la barra "Moving Average: bar from which we get the value" debe superar el valor de MA en esta barra al valor "Price Shift between Close and Moving Average".
Parámetros de entrada
- Manual Lot: "true" -> use manual lot, "false" -> use risk percent - tipo de establecer el volumen de la posición: manualmente o en por cientos del margen libre;
- Lots - volumen del lote;
- Stop Loss (in pips) - Stop Loss;
- Take Profit, if "0" we use "Breakeven"(in pips) - Take Profit, si el valor es "0" se usará el punto muerto;
- Trailing Stop, if we use "Breakeven" - we do not use trailing (in pips) - Trailing, si se usa el punto muerto, el trailing está deshabilitado;
- Trailing Step (in pips) - paso del trailing;
- Breakeven (in pips) - tamaño del punto muerto (breakeven).
- Risk in percent for a deal from a free margin - por ciento del riesgo del margen libre para la transacción;
- Price Shift between Close and Moving Average (in pips) - distancia entre el indicador MA y el precio del cierre de la barra;
- Close End Day - cerrar posiciones al final del día;
- Moving Average: period of ma - MA: período del promedio;
- Moving Average: bar from which we get the value - MA: número de la vara de la que se cogen los valores;
- MACD: period of fast ma - MACD: período de la media rápida;
- MACD: period of slow ma - MACD: período de la media lenta;
- MACD: period of averaging of difference - MACD: período del promedio;
- MACD: bar from which we get the value - MACD: número de la vara de la que se cogen los valores;
- magic number - identificador del EA.
Parámetros por defecto para EURJPY,H1.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19573
Asesor Experto a base del indicador iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Lote permanente.EMA 6.12
Este Asesor Experto trabaja en las señales «intersección de dos iMA (Moving Average, MA)». Hay Trailing Stop y Take Profit.
Este Asesor Experto se basa en el método de Puria con unos pequeños cambios. Se usan dos indicadores iMA (Moving Average, MA) y un iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).Four clicks to draw an arc-shaped channel
Es un modo rápido de dibujar un canal arqueado con 4 clics del ratón.