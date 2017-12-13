Советник работает на сигналах "пересечение двух iMA (Moving Average, MA)". Есть Trailing Stop и Take Profit.

В основу советника положен метод Пуриа с небольшими вольностями. Используется два индикатора iMA (Moving Average, MA) и один iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

Быстрый способ нарисовать дугообразный канал в 4 клика мышью.