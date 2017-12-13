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ichimok2005 - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2387
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
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Автор идеи - John Smith, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Торговля по сигналам индикатора iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) постоянным лотом. При появлении сигнала противоположно направленные позиции закрываются.
Сигнал BUY:
if(Senkou_Span_A>Senkou_Span_B) if(Close>Open) if(Senkou_Span_B<Close && Close<Senkou_Span_A)
Пример:
Сигнал SELL:
if(Senkou_Span_B>Senkou_Span_A) if(Open>Close) if(Senkou_Span_B>Close && Close>Senkou_Span_A)
Входные параметры
- Ichimoku settings
- Ichimoku: period of Tenkan-sen - период Tenkan-sen;
- Ichimoku: period of Kijun-sen - период Kijun-sen;
- Ichimoku: period of Senkou Span B - период Senkou Span B.
- Trade settings
- Lots - объем позиции;
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - тейк профит;
- magic number - идентификатор эксперта.
Пример запуска на EURUSD,H3:
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Советник работает на сигналах "пересечение двух iMA (Moving Average, MA)". Есть Trailing Stop и Take Profit.Precipice MartIn
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