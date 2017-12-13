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ichimok2005 - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2387
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - John Smith, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Торговля по сигналам индикатора iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) постоянным лотом. При появлении сигнала противоположно направленные позиции закрываются.

Сигнал BUY:

   if(Senkou_Span_A>Senkou_Span_B)
      if(Close>Open)
         if(Senkou_Span_B<Close && Close<Senkou_Span_A)

Пример:

ichimok2005 Open Buy

Сигнал SELL:

   if(Senkou_Span_B>Senkou_Span_A)
      if(Open>Close)
         if(Senkou_Span_B>Close && Close>Senkou_Span_A)


Входные параметры

  • Ichimoku settings
    • Ichimoku: period of Tenkan-sen - период Tenkan-sen;
    • Ichimoku: period of Kijun-sen - период Kijun-sen;
    • Ichimoku: period of Senkou Span B - период Senkou Span B.
  • Trade settings
    • Lots - объем позиции;
    • Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
    • Take Profit (in pips) - тейк профит;
    • magic number - идентификатор эксперта.

Пример запуска на EURUSD,H3:

ichimok2005 EURUSD H3

EMA 6.12 EMA 6.12

Советник работает на сигналах "пересечение двух iMA (Moving Average, MA)". Есть Trailing Stop и Take Profit.

Precipice MartIn Precipice MartIn

Торговая стратегия с использованием Martingale.

ma-shift Puria method ma-shift Puria method

В основу советника положен метод Пуриа с небольшими вольностями. Используется два индикатора iMA (Moving Average, MA) и один iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

Parabolic channel Parabolic channel

Быстрый способ нарисовать дугообразный канал в 4 клика мышью.