Descripción:



En FOREX Currency Powers se muestra el ejemplo del cálculo de las fuerzas de las divisas del mercado FOREX con el uso de los instrumentos sintéticos.



De la misma manera se calculas las fuerzas RTS, USD y RUB del mercado de futuros FORTS.

Usando los valores de los contratos de futuros "MIX-3.18" (~RTSRUB), "RTS-3.18" (~RTSUSD), "Si-3.18" (~USDRUB), "Eu-3.18" (~EURRUB), se puede construir el indicador de las fuerzas de las «divisas»:

<FORTS.RTS> = (RTSUSD+RTSRUB)/2

< FORTS. USD> = (USDRTS+USDRUB)/2

< FORTS. RUB> = (RUBRTS+RUBUSD+RUBEUR)/3

Copie el archivo CurrencyPowerIndex.mqh en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Include.



Una vez iniciado el EA FORTS_Currency_Power.mq5, en la ventana Market Watch aparecen los instrumentos sintéticos FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5, FORTS.RUB.M5:





Fig. 1. Instrumentos sintéticos FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5, FORTS.RUB.M5



Fig. 2. Gráfico de ticks del instrumento sintético FORTS.RTS.M5





Fig. 3. Gráfico de ticks del instrumento sintético FORTS.USD.M5







Fig. 4. Gráfico de ticks del instrumento sintético FORTS.RUB.M5











Fig. 5. Fuerzas RTS, USD, RUB, calculadas en los contratos de futuros FORTS

