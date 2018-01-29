请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ichimok2005 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1419
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: John Smith, mq5 代码作者: barabashkakvn。
一款基于 iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) 指标的智能交易系统。当信号出现, 反方向持仓即被平仓。
买入信号:
if(Senkou_Span_A>Senkou_Span_B) if(Close>Open) if(Senkou_Span_B<Close && Close<Senkou_Span_A)
示例:
卖出信号:
if(Senkou_Span_B>Senkou_Span_A) if(Open>Close) if(Senkou_Span_B>Close && Close>Senkou_Span_A)
输入参数
- Ichimoku 设置
- Ichimoku: Tenkan-sen 周期;
- Ichimoku: Kijun-sen 周期;
- Ichimoku: Senkou Span B 周期。
- 交易设置
- Lots - 开仓量;
- Stop Loss (in pips) - 止损级别;
- Take Profit (in pips) - 止盈级别;
- magic number - 智能交易系统标识符。
在 EURUSD,H3 上启动 EA:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19563
EMA 6.12
智能交易系统使用 "两条 iMA (移动平均, MA) 交叉" 的信号。EA 使用了尾随停止和止盈。FORTS 货币力度
基于 FORTS 市场期货合约创建合成品种, 并用来计算 RTS, USD, RUB 强度的示例。
Momo_trades
智能交易系统基于 iMA (移动均线, MA) 和 iMACD (移动均线聚合/发散, MACD) 的信号进行交易。价格和 MA 指标之间的最小距离被考虑在内。ma-shift Puria method
智能交易系统基于略有修改的 Puria 方法。它使用两条 iMA (移动均线, MA) 指标和一条 iMACD (均线聚合/发散, MACD)。