代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

ichimok2005 - MetaTrader 5EA

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1419
等级:
(23)
已发布:
已更新:
ichimok2005.mq5 (31.35 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路提供者: John Smith, mq5 代码作者: barabashkakvn

一款基于 iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) 指标的智能交易系统。当信号出现, 反方向持仓即被平仓。

买入信号:

   if(Senkou_Span_A>Senkou_Span_B)
      if(Close>Open)
         if(Senkou_Span_B<Close && Close<Senkou_Span_A)

示例:

ichimok2005 Open Buy

卖出信号:

   if(Senkou_Span_B>Senkou_Span_A)
      if(Open>Close)
         if(Senkou_Span_B>Close && Close>Senkou_Span_A)


输入参数

  • Ichimoku 设置
    • Ichimoku: Tenkan-sen 周期;
    • Ichimoku: Kijun-sen 周期;
    • Ichimoku: Senkou Span B 周期
  • 交易设置
    • Lots - 开仓量;
    • Stop Loss (in pips) - 止损级别;
    • Take Profit (in pips) - 止盈级别;
    • magic number - 智能交易系统标识符。

在 EURUSD,H3 上启动 EA:

ichimok2005 EURUSD H3

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19563

EMA 6.12 EMA 6.12

智能交易系统使用 "两条 iMA (移动平均, MA) 交叉" 的信号。EA 使用了尾随停止和止盈。

FORTS 货币力度 FORTS 货币力度

基于 FORTS 市场期货合约创建合成品种, 并用来计算 RTS, USD, RUB 强度的示例。

Momo_trades Momo_trades

智能交易系统基于 iMA (移动均线, MA) 和 iMACD (移动均线聚合/发散, MACD) 的信号进行交易。价格和 MA 指标之间的最小距离被考虑在内。

ma-shift Puria method ma-shift Puria method

智能交易系统基于略有修改的 Puria 方法。它使用两条 iMA (移动均线, MA) 指标和一条 iMACD (均线聚合/发散, MACD)。