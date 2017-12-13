CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

EMA 6.12 - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2589
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - John Smith, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник работает на сигналах "пересечение двух iMA (Moving Average, MA)". Есть Trailing Stop и Take Profit. При возникновении сигнала BUY закрывает позиции Sell, и наоборот - при возникновении сигнала SELL закрывает позиции Buy.

Тейк профит и трейлинг стоп можно установить в "0" - это равнозначно выключению данного параметра.


Входные параметры

  • Lots - объем позиции;
  • Take Profit (in pips) - тейк профит;
  • Trailing Stop (in pips) - трейлинг стоп;
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
  • MA fast: averaging period - период усреднения быстрого индикатора;
  • MA slow: averaging period - период усреднения медленного индикатора;
  • magic number - идентификатор эксперта.

Для каждого символа и периода нужно подбирать свои параметры. Например для EURUSD,H1 параметры уже прописаны в советнике. Результат:

EMA 6.12 EURUSD H1

Precipice MartIn Precipice MartIn

Торговая стратегия с использованием Martingale.

x1 lot x1 lot

Одновременное открытие противоположных позиций. Управление размером лота

ichimok2005 ichimok2005

Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Постоянный лот.

ma-shift Puria method ma-shift Puria method

В основу советника положен метод Пуриа с небольшими вольностями. Используется два индикатора iMA (Moving Average, MA) и один iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).