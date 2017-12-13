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EMA 6.12 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - John Smith, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник работает на сигналах "пересечение двух iMA (Moving Average, MA)". Есть Trailing Stop и Take Profit. При возникновении сигнала BUY закрывает позиции Sell, и наоборот - при возникновении сигнала SELL закрывает позиции Buy.
Тейк профит и трейлинг стоп можно установить в "0" - это равнозначно выключению данного параметра.
Входные параметры
- Lots - объем позиции;
- Take Profit (in pips) - тейк профит;
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг стоп;
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
- MA fast: averaging period - период усреднения быстрого индикатора;
- MA slow: averaging period - период усреднения медленного индикатора;
- magic number - идентификатор эксперта.
Для каждого символа и периода нужно подбирать свои параметры. Например для EURUSD,H1 параметры уже прописаны в советнике. Результат:
Торговая стратегия с использованием Martingale.x1 lot
Одновременное открытие противоположных позиций. Управление размером лота
Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Постоянный лот.ma-shift Puria method
В основу советника положен метод Пуриа с небольшими вольностями. Используется два индикатора iMA (Moving Average, MA) и один iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).