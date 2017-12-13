Автор идеи - John Smith, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник работает на сигналах "пересечение двух iMA (Moving Average, MA)". Есть Trailing Stop и Take Profit. При возникновении сигнала BUY закрывает позиции Sell, и наоборот - при возникновении сигнала SELL закрывает позиции Buy.

Тейк профит и трейлинг стоп можно установить в "0" - это равнозначно выключению данного параметра.





Входные параметры

Lots - объем позиции;

- объем позиции; Take Profit (in pips) - тейк профит;

- тейк профит; Trailing Stop (in pips) - трейлинг стоп;

- трейлинг стоп; Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;

- шаг трейлинга; MA fast: averaging period - период усреднения быстрого индикатора;

- период усреднения быстрого индикатора; MA slow: averaging period - период усреднения медленного индикатора;

- период усреднения медленного индикатора; magic number - идентификатор эксперта.

Для каждого символа и периода нужно подбирать свои параметры. Например для EURUSD,H1 параметры уже прописаны в советнике. Результат: