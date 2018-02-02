Pon "Me gusta" y sigue las noticias
FOREX Currency Powers - Asesor Experto para MetaTrader 5
Descripción:
MetaTrader 5 permite crear los instrumentos sintéticos cuyo precio puede depender de los valores actuales de muchos instrumentos financieros.
En el mercado de valores, los ejemplos de estos instrumentos son los índices bursátiles, para el mercado FOREX se conocen los índices USDX, EURX.
Durante el trading, permiten ver el inicio y el fin de los movimientos de mercado globales en la fase inicial.
Se puede construir el indicador de las fuerzas de las divisas, promediando la posición actual del precio Close respecto al rango High/Low durante una cierta cantidad de las barras de minutos (en este caso, 5) de los pares de divisas correspondientes.
En este ejemplo, las fuerzas de las divisas FOREX se calculan con las siguientes fórmulas:
<FOREX.EUR> = (EURUSD+EURGBP+EURCHF+EURJPY)/4
<FOREX.USD> = (USDCHF+USDEUR+USDGBP+USDJPY)/4
<FOREX.GBP> = (GBPUSD+GBPEUR+GBPCHF+GBPJPY)/4
<FOREX.JPY> = (JPYUSD+JPYEUR+JPYGBP+JPYCHF)/4
<FOREX.CHF> = (CHFUSD+CHFGBP+CHFJPY+CHFEUR)/4
En este ejemplo, las fuerzas de las divisas se proyectan en el intervalo de 0 a 100, la línea media se ubica en el nivel 50. En cualquier momento del tiempo, la suma de las fuerzas de las divisas = 50, es decir, el movimiento de las divisas se realiza gracias a las otras. Los movimientos globales de USD se refleja no sólo en los mercados de valores y de materias primas, sino también en FOREX (y al revés, ya que todos los mercados están correlacionados).
Copie el archivo CurrencyPowerIndex.mqh en <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Include.
Después de iniciar el EA FORTS_Currency_Power.mq5, en la ventana Market Watch aparecerán los instrumentos FOREX.EUR.M5, FOREX.USD.M5, FOREX.GBP.M5, FOREX.JPY.M5, FOREX.CHF.M5:
Fig. 1. Instrumentos sintéticos FOREX.EUR.M5, FOREX.USD.M5, FOREX.GBP.M5, FOREX.JPY.M5, FOREX.CHF.M5 en Market Watch
Fig. 2. Gráfico tick del instrumento sintético FOREX.EUR.M5
Fig. 3. Gráfico tick del instrumento sintético FOREX.USD.M5
Fig. 4. Gráfico tick del instrumento sintético FOREX.GBP.M5
Fig. 5. Gráfico tick del instrumento sintético FOREX.JPY.M5
Fig. 6. Gráfico tick del instrumento sintético FOREX.CHF.M5
Fig. 7. Fuerzas de divisas EUR, USD, GBP, JPY, CHF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19544
