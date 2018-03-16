コードベースセクション
エキスパート

EMA 6.12 - MetaTrader 5のためのエキスパート

アイディアの著者: John Smithmq5コードの著者: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは「crossover of two iMAs（移動平均、MA）」のシグナルを使います。このEAはトレール注文とテイクプロフィットを使います。売りポジションは買いシグナルが出現すると決済され、この反対も同じです。

テイクプロフィットとトレール注文は0に設定して無効にできます。


入力パラメータ

  • Lots - ポジション数量
  • Take Profit (in pips) - 指値
  • Trailing stop (in pips) - トレール注文の値
  • Trailing Step (in pips) - トレールステップの値
  • MA fast: averaging period - 高速移動平均の平均化期間
  • MA slow: averaging period - 低速移動平均の平均化期間
  • magic number - エキスパートアドバイザー識別子

パラメータは銘柄ごとに選択されるべきです。EAのデフォルトパラメータはEURUSD H1のためのものです。結果:

EMA 6.12 EURUSD H1

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19546

