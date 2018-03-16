アイディアの著者: John Smith、mq5コードの著者: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは「crossover of two iMAs（移動平均、MA）」のシグナルを使います。このEAはトレール注文とテイクプロフィットを使います。売りポジションは買いシグナルが出現すると決済され、この反対も同じです。

テイクプロフィットとトレール注文は0に設定して無効にできます。





入力パラメータ

Lots - ポジション数量

- ポジション数量 Take Profit (in pips) - 指値

- 指値 Trailing stop (in pips) - トレール注文の値

- トレール注文の値 Trailing Step (in pips) - トレールステップの値

- トレールステップの値 MA fast: averaging period - 高速移動平均の平均化期間

- 高速移動平均の平均化期間 MA slow: averaging period - 低速移動平均の平均化期間

- 低速移動平均の平均化期間 magic number - エキスパートアドバイザー識別子

パラメータは銘柄ごとに選択されるべきです。EAのデフォルトパラメータはEURUSD H1のためのものです。結果: