アイディアの著者: John Smith、mq5コードの著者: barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーは「crossover of two iMAs（移動平均、MA）」のシグナルを使います。このEAはトレール注文とテイクプロフィットを使います。売りポジションは買いシグナルが出現すると決済され、この反対も同じです。
テイクプロフィットとトレール注文は0に設定して無効にできます。
入力パラメータ
- Lots - ポジション数量
- Take Profit (in pips) - 指値
- Trailing stop (in pips) - トレール注文の値
- Trailing Step (in pips) - トレールステップの値
- MA fast: averaging period - 高速移動平均の平均化期間
- MA slow: averaging period - 低速移動平均の平均化期間
- magic number - エキスパートアドバイザー識別子
パラメータは銘柄ごとに選択されるべきです。EAのデフォルトパラメータはEURUSD H1のためのものです。結果:
FORTS Currency Powers
FORTS市場の先物契約に基づくRTS、USD、RUBの強さを計算するための合成商品の作成例です。FOREX Currency Powers
MetaTrader 5では合成商品を作成することができます。このような商品の価格は、多くの金融商品の現行価値に左右されます。取引では、このような銘柄は、早い段階で世界的な市場動向の始まりと終わりを見つけることを可能にする。この例では、為替通貨EUR、USD、GBP、JPY、CHFの強さを分析するための合成商品を作成します。
Starter_v6mod
'EMAAngle'および「Laguerreフィルタ付きLaguerre RSI」指標に基づいた取引システムです。ichimok2005
iIchimoku（一目均衡表）指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。. 固定ロット。