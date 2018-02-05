CodeBaseSeções
Autor da ideia - John Smith, autor do código mq5 - barabashkakvn.

O EA funciona nos sinais "cruzamento de duas iMA (Moving Average, MA)". Existem Trailing Stop e Take Profit. Após surgir o sinal BUY, ele fecha as posições Sell, e vice-versa, depois de surgir o sinal SELL, ele fecha as posições Buy.

Take-profit e trailing-stop podem ser definidos como "0", o que é equivalente a desligar este parâmetro.


Parâmetros de entrada

  • Lots - volume da posição;
  • Take Profit (in pips);
  • Trailing Stop (in pips) - trailing-stop;
  • Trailing Step (in pips);
  • MA fast: averaging period - período de cálculo de média do indicador rápido;
  • MA slow: averaging period - período de cálculo de média do indicador lento;
  • magic number - identificador do EA.

Para cada período de símbolo, é necessário selecionar parâmetros separados. Por exemplo, para EURUSD, H1, os parâmetros já são definidos no EA. Resultado:

EMA 6.12 EURUSD H1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19546

