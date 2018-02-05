Autor da ideia - John Smith, autor do código mq5 - barabashkakvn.

O EA funciona nos sinais "cruzamento de duas iMA (Moving Average, MA)". Existem Trailing Stop e Take Profit. Após surgir o sinal BUY, ele fecha as posições Sell, e vice-versa, depois de surgir o sinal SELL, ele fecha as posições Buy.

Take-profit e trailing-stop podem ser definidos como "0", o que é equivalente a desligar este parâmetro.





Parâmetros de entrada

Lots - volume da posição;

- volume da posição; Take Profit (in pips) ;

; Trailing Stop (in pips) - trailing-stop;

- trailing-stop; Trailing Step (in pips) ;

; MA fast: averaging period - período de cálculo de média do indicador rápido;

- período de cálculo de média do indicador rápido; MA slow: averaging period - período de cálculo de média do indicador lento;

- período de cálculo de média do indicador lento; magic number - identificador do EA.

Para cada período de símbolo, é necessário selecionar parâmetros separados. Por exemplo, para EURUSD, H1, os parâmetros já são definidos no EA. Resultado: