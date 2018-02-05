Participe de nossa página de fãs
Autor da ideia - John Smith, autor do código mq5 - barabashkakvn.
O EA funciona nos sinais "cruzamento de duas iMA (Moving Average, MA)". Existem Trailing Stop e Take Profit. Após surgir o sinal BUY, ele fecha as posições Sell, e vice-versa, depois de surgir o sinal SELL, ele fecha as posições Buy.
Take-profit e trailing-stop podem ser definidos como "0", o que é equivalente a desligar este parâmetro.
Parâmetros de entrada
- Lots - volume da posição;
- Take Profit (in pips);
- Trailing Stop (in pips) - trailing-stop;
- Trailing Step (in pips);
- MA fast: averaging period - período de cálculo de média do indicador rápido;
- MA slow: averaging period - período de cálculo de média do indicador lento;
- magic number - identificador do EA.
Para cada período de símbolo, é necessário selecionar parâmetros separados. Por exemplo, para EURUSD, H1, os parâmetros já são definidos no EA. Resultado:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19546
