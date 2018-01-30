und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Vladimir Karputov
1174
Autor der Idee - John Smith, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.
Der Expert Advisor basiert auf Signalen von "Schnittpunkt zweier iMA (Moving Average, MA)". Der EA verwendet Trailing Stop und Take Profit. Wenn ein BUY-Signal auftritt, werden Sell-Positionen geschlossen und umgekehrt - beim Auftreten eines SELL-Signals, werden Buy-Positionen geschlossen.
Man kann Take Profit und Traling Stop auf "0" setzen, um diesen Parameter zu deaktivieren.
Eingabeparameter
- Lots - Positionsgröße;
- Take Profit (in pips) - Take Profit;
- Trailing Stop (in pips) - Trailing Stop;
- Trailing Step (in pips) - Schritt des Trailings;
- MA fast: averaging period - Mittelungsperiode des schnellen Indikators;
- MA slow: averaging period - Mittelungsperiode des langsamen Indikators;
- magic number - individuelle Nummer des Expert Advisors.
Für jedes Symbol und Periode muss man individuelle Parameter auswählen. Die Standardeinstellungen des Expert Advisors sind für EURUSD,H1. Die Ergebnisse:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19546
