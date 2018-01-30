Autor der Idee - John Smith, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Der Expert Advisor basiert auf Signalen von "Schnittpunkt zweier iMA (Moving Average, MA)". Der EA verwendet Trailing Stop und Take Profit. Wenn ein BUY-Signal auftritt, werden Sell-Positionen geschlossen und umgekehrt - beim Auftreten eines SELL-Signals, werden Buy-Positionen geschlossen.

Man kann Take Profit und Traling Stop auf "0" setzen, um diesen Parameter zu deaktivieren.





Eingabeparameter

Lots - Positionsgröße;

- Positionsgröße; Take Profit (in pips) - Take Profit;

- Take Profit; Trailing Stop (in pips) - Trailing Stop;

- Trailing Stop; Trailing Step (in pips) - Schritt des Trailings;

- Schritt des Trailings; MA fast: averaging period - Mittelungsperiode des schnellen Indikators;

- Mittelungsperiode des schnellen Indikators; MA slow: averaging period - Mittelungsperiode des langsamen Indikators;

- Mittelungsperiode des langsamen Indikators; magic number - individuelle Nummer des Expert Advisors.

Für jedes Symbol und Periode muss man individuelle Parameter auswählen. Die Standardeinstellungen des Expert Advisors sind für EURUSD,H1. Die Ergebnisse: