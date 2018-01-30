CodeBaseKategorien
EMA 6.12 - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1174
(22)
EMA 6.12.mq5 (14.75 KB) ansehen
Autor der Idee - John Smith, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Der Expert Advisor basiert auf Signalen von "Schnittpunkt zweier iMA (Moving Average, MA)". Der EA verwendet Trailing Stop und Take Profit. Wenn ein BUY-Signal auftritt, werden Sell-Positionen geschlossen und umgekehrt - beim Auftreten eines SELL-Signals, werden Buy-Positionen geschlossen.

Man kann Take Profit und Traling Stop auf "0" setzen, um diesen Parameter zu deaktivieren.


Eingabeparameter

  • Lots - Positionsgröße;
  • Take Profit (in pips) - Take Profit;
  • Trailing Stop (in pips) - Trailing Stop;
  • Trailing Step (in pips) - Schritt des Trailings;
  • MA fast: averaging period - Mittelungsperiode des schnellen Indikators;
  • MA slow: averaging period - Mittelungsperiode des langsamen Indikators;
  • magic number - individuelle Nummer des Expert Advisors.

Für jedes Symbol und Periode muss man individuelle Parameter auswählen. Die Standardeinstellungen des Expert Advisors sind für EURUSD,H1. Die Ergebnisse:

EMA 6.12 EURUSD H1

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19546

