喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
EMA 6.12 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2390
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: John Smith, mq5 代码作者: barabashkakvn。
智能交易系统使用 "两条 iMA (移动平均, MA) 交叉" 的信号。EA 使用了尾随停止和止盈。当做多信号出现时空头持仓平仓, 反之亦然。
止盈和尾随停止可设置为 0 来关闭它们。
输入参数
- Lots - 开仓量;
- Take Profit (in pips) - 止盈;
- Trailing stop (in pips) - 尾随停止值;
- Trailing Step (in pips) - 尾随增量值;
- MA fast: averaging period - 快速移动均线的周期;
- MA slow: averaging period - 慢速移动均线的周期;
- magic number - 智能交易系统标识符。
应为每个品种选择单独的参数。EA 的默认参数适用于 EURUSD, H1。结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19546
