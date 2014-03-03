CodeBaseSecciones
StoneAxe_x3x - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1000
(20)
Autor real:

De MetaStock por Rosh

Tres osciladores normalizados en un gráfico.

La fórmula para el cálculo:

StoneAxe(bar) = 200 * ( Close[bar] - Lowest(bar, period) ) / ( Highest(bar, period) - Lowest(bar, period) ) - 100

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 02.02.2008.

Indicador StoneAxe_x3x

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1953

