StoneAxe_x3x - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 745
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Real Autor:
von MetaStock von Rosh
Drei normalisierte Oszillatoren auf einem Chart.
Die Formel für die Berechnung:
StoneAxe(bar) = 200 * ( Close[bar] - Lowest(bar, period) ) / ( Highest(bar, period) - Lowest(bar, period) ) - 100
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 02.02.2008.
Der StoneAxe_x3x Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1953
