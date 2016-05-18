Der BlauCSI_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung basierend auf Daten des BlauCSI Indikator als ein graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige, erzeugt Alerts oder Audiosignale und sendet Push-Benachrichtigungen an Ihr Smartphone.

Der Indikator zeigt eine Methode zum Zeichnen eines graduellen halbtransparenten Bereichs mit unabhängiger Aktualisierungsrate.