Indicadores

r_MaСrossing - indicador para MetaTrader 5

r_macrossing.mq5 (8.78 KB) ver
Autor real:

Rosych

Media móvil calculada como un promedio de todas las variantes del cálculo de la media móvil clásica con una línea de señal y la posibilidad de producir alertas y enviar notificaciones push.

Las notificaciones Push sólo se envían al cierre de las barras.

Indicador r_MaСrossing

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1949

EAX_Mysql - Biblioteca de MySQL EAX_Mysql - Biblioteca de MySQL

Esta biblioteca permite un sencillo acceso a MySQL.

TimeSeries - Funciones de la librería para trabajar con Series Temporales TimeSeries - Funciones de la librería para trabajar con Series Temporales

Funciones de la Librería para Trabajar con Series Temporales: iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iHighest, iLowest, iBarshift. La versión corta de la invocación está disponible para todas las funciones (con el símbolo y el periodo de la gráfica actual).

BlauCSI_HTF_Signal BlauCSI_HTF_Signal

El indicador BlauCSI_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia como un objeto gráfico coloreado basado en los datos del indicador BlauCSI, da alertas o señales de audio y envía notificaciones push a su smartphone.

StoneAxe_x3x StoneAxe_x3x

Tres osciladores normalizados en un gráfico.