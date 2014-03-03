Pon "Me gusta" y sigue las noticias
r_MaСrossing - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1022
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Rosych
Media móvil calculada como un promedio de todas las variantes del cálculo de la media móvil clásica con una línea de señal y la posibilidad de producir alertas y enviar notificaciones push.
Las notificaciones Push sólo se envían al cierre de las barras.
Indicador r_MaСrossing
