無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
StoneAxe_x3x - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 869
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
from MetaStock by Rosh
1つのチャート上の3つの正規化されたオシレータ
計算式：
StoneAxe(bar) = 200 * ( Close[bar] - Lowest(bar, period) ) / ( Highest(bar, period) - Lowest(bar, period) ) - 100
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月2日に公開されました。
StoneAxe_x3x指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1953
BlauCSI_HTF_Signal
BlauCSI_HTF_Signal指標は、色のトレンド表示を備えたグラフィカルオブジェクトとしてBlauCSI 指標のデータに基づいてトレンドの方向を示し、アラートや音声シグナルを出してスマートフォンにプッシュ通知を送信します。Flame
この指標は、独立した更新速度で半透明なグラデーションを持つ領域を描画する方法を示しています。
Exp_BlauCSI
BlauCSI指標を使った取引システムNR4ID-ATR
この指標は金融資産のボラティリティが最小値になると、チャート上のローソク足の移動範囲の中央に色付きのドットを入れます。