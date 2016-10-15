コードベースセクション
StoneAxe_x3x - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
実際の著者：

from MetaStock by Rosh

1つのチャート上の3つの正規化されたオシレータ

計算式：

StoneAxe(bar) = 200 * ( Close[bar] - Lowest(bar, period) ) / ( Highest(bar, period) - Lowest(bar, period) ) - 100

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月2日に公開されました。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1953

