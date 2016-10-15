BlauCSI_HTF_Signal指標は、色のトレンド表示を備えたグラフィカルオブジェクトとしてBlauCSI 指標のデータに基づいてトレンドの方向を示し、アラートや音声シグナルを出してスマートフォンにプッシュ通知を送信します。

この指標は、独立した更新速度で半透明なグラデーションを持つ領域を描画する方法を示しています。