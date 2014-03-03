Pon "Me gusta" y sigue las noticias
NR4ID-ATR - indicador para MetaTrader 5
- 1062
Autor real:
Rosh
El indicador capta los momentos en que la volatilidad del activo financiero lleva un valor mínimo y coloca puntos de colores en la gráfica en el medio del rango del movimiento de las velas.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 02.02.2008.
Indicador NR4ID-ATR
