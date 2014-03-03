Sistema de comercio utilizando el oscilador BlauCSI.

La decisión para comerciar se realiza cuando el histograma cambia de dirección o en la rotura de cero en la línea . El parámetro de entrada siguiente se utiliza para seleccionar una opción del algoritmo entrada:

input AlgMode Mode=twist;

Para un correcto funcionamiento del EA, coloque el archivo compilado del indicador BBlauCSI.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Debe tenerse en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh esta diseñado para utilizarse en Asesores Expertos en brokers que ofrecen spread distinto a cero y con la capacidad de colocar la posición de Stop Loss y Take Profit con apertura simultanea. Otras variantes de esta biblioteca se pueden descargar desde Trade Algorithms.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Resultados de la prueba para 2012 en GBPUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas