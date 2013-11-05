CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

StoneAxe_x3x - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2594
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

from MetaStock by Rosh

Три нормированных осциллятора на одном графике.

Формула для расчета:

StoneAxe(bar) = 200 * ( Close[bar] - Lowest(bar, period) ) / ( Highest(bar, period) - Lowest(bar, period) ) - 100

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.02.2008.

Индикатор StoneAxe_x3x

Индикатор StoneAxe_x3x

MACD Divergence MACD Divergence

Индикатор выводит линии дивергенции индикатора MACD и отображает сигналы на покупку и продажу при помощи стрелок.

NR4ID-ATR NR4ID-ATR

Индикатор фиксирует моменты, когда волатильность финансового актива подает до минимального значения и ставит на графике цветные точки в середине диапазона движения свечи.

RES-SUP RES-SUP

Две пары уровней поддержки и сопротивления по свечкам таймфрейма, указанного во входных параметрах.

Pivot_RS_session Pivot_RS_session

Индикатор выводит Pivot-уровни с выделением цветным фоном сессии, в период которой они были рассчитаны.