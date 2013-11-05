Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
StoneAxe_x3x - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2594
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
from MetaStock by Rosh
Три нормированных осциллятора на одном графике.
Формула для расчета:
StoneAxe(bar) = 200 * ( Close[bar] - Lowest(bar, period) ) / ( Highest(bar, period) - Lowest(bar, period) ) - 100
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.02.2008.
Индикатор StoneAxe_x3x
Индикатор выводит линии дивергенции индикатора MACD и отображает сигналы на покупку и продажу при помощи стрелок.NR4ID-ATR
Индикатор фиксирует моменты, когда волатильность финансового актива подает до минимального значения и ставит на графике цветные точки в середине диапазона движения свечи.
Две пары уровней поддержки и сопротивления по свечкам таймфрейма, указанного во входных параметрах.Pivot_RS_session
Индикатор выводит Pivot-уровни с выделением цветным фоном сессии, в период которой они были рассчитаны.