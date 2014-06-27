Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
StoneAxe_x3x - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1275
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
de MetaStock por Rosh
Três osciladores normalizados em um gráfico.
Fórmula para o cálculo:
StoneAxe(bar) = 200 * ( Close[bar] - Lowest(bar, period) ) / ( Highest(bar, period) - Lowest(bar, period) ) - 100
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 02.02.2008.
O indicador StoneAxe_x3x
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1953
O gráfico Kagi desenhado em uma sub-janela separada.Three Line Break
O gráfico de (três) rompimentos lineares em uma sub-janela separada.
Dois pares de níveis de suporte e resistência, com base nas velas de um período de tempo especificado nos parâmetros de entrada.r_MaСrossing
A média móvel calculada como uma média de todas as variantes de cálculo da clássica média móvel com uma linha de sinal e a possibilidade de produzir alertas e enviar notificações push.