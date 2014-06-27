CodeBaseSeções
StoneAxe_x3x - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

de MetaStock por Rosh

Três osciladores normalizados em um gráfico.

Fórmula para o cálculo:

StoneAxe(bar) = 200 * ( Close[bar] - Lowest(bar, period) ) / ( Highest(bar, period) - Lowest(bar, period) ) - 100

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 02.02.2008.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1953

