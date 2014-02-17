BlauCSI_HTF_Signal 指标基于BlauCSI指标的数据, 使用彩色趋势指示显示趋势的方向, 并提供提醒或声音信号, 以及向您的智能手机发送推送通知.

一个使用经典移动平均所有变化的平均值计算的移动平均信号线, 也可以产生提醒和发送推送通知.