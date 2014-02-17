请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
来自 Rosh 的 MetaStock
同一图表上的三个规范化振荡指标.
用于计算的公式:
StoneAxe(bar) = 200 * ( Close[bar] - Lowest(bar, period) ) / ( Highest(bar, period) - Lowest(bar, period) ) - 100
本指标首先于2008年2月2日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
StoneAxe_x3x 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1953
BlauCSI_HTF_Signal
BlauCSI_HTF_Signal 指标基于BlauCSI指标的数据, 使用彩色趋势指示显示趋势的方向, 并提供提醒或声音信号, 以及向您的智能手机发送推送通知.r_MaСrossing
一个使用经典移动平均所有变化的平均值计算的移动平均信号线, 也可以产生提醒和发送推送通知.
Exp_BlauCSI
使用 BlauCSI 指标的交易系统.NR4ID-ATR
本指标在金融资产的波动达到极小值时确定时机, 并且在烛形移动的范围中间处在图表上绘出彩色点.