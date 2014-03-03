CodeBaseSecciones
Indicadores

BlauCSI_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1059
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
blaucsi.mq5 (9.15 KB) ver
blaucsi_htf_signal.mq5 (16.12 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
BlauCSI_HTF_Signal muestra información en la barra seleccionada sobré la dirección de la tendencia o la transacción como un objeto gráfico coloreado, basado en los datos del indicador BlauCSI y da alertas o señales de audio y envía notificaciones push al smartphone si aparece una señal para llevar a cabo una transacción.

El indicador envía alertas y notificaciones push sólo si el valor del parámetro de entrada:

input uint SignalBar=0;                                // Número de barras para obtener una señal (0 - barra actual)

es mayor que uno. Las señales de sonido y notificaciones-Push para la barra 0 son inútiles porque la señal del indicador en la barra cero puede cambiar y desaparecer!

Todos los parámetros de entrada se pueden dividir en tres grandes grupos:

  1. Parámetros de entrada de BlauCSI:
    input string Symbol_="";                               // Instrumento financiero
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Indicador de la temporalidad para el cálculo del indicador
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA;               // Método de promediación
input uint XLength=1;                                  // Período de Momentum
input uint XLength1=20;                                // Profundidad del primer promediado
input uint XLength2=5;                                 // Profundidad del segundo promediado
input uint XLength3=3;                                 // Profundidad del tercer promediado
input int XPhase=15;                                   // Parámetro de suavizado
input Applied_price_ IPC1=PRICE_CLOSE;                 // Precio de cierre constante
input Applied_price_ IPC2=PRICE_OPEN;                  // Precio de apertura constante
  2. Parámetros de entrada del indicador BlauCSI_HTF_Signal que son necesarios para la visualización indicador:
    //---- Imagen de la pantalla de ajuste
input uint SignalBar=0;                                 // Número de barras para obtener una señal (0 - barra actual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";   // nombres de las etiquetas del indicador
input color UpSymol_Color=Lime;                         // Color del símbolo Arriba
input color DnSymol_Color=Magenta;                      // Color del símbolo Abajo
input color IndName_Color=DarkOrchid;                   // Color del nombre del indicador
input uint Symbols_Size=60;                             // Tamaño del indicador
input uint Font_Size=10;                                // Tamaño del nombre de la fuente del indicador
input int X_1=5;                                        // Desplazamiento horizontal del nombre
input int Y_1=-15;                                      // Desplazamiento vertical del nombre
input bool ShowIndName=true;                            // Visualización del nombre del indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;  // Esquina de ubicación
input uint X_=0;                                        // Desplazamiento horizontal
input uint Y_=20;                                       // Desplazamiento vertical
  3. Parámetros de entrada del indicador BlauCSI_HTF_Signal que son necesarios para producir las alertas y señales de audio:
    //---- Configuración de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opción de activar la indicación
input bool Push=true;                        // Permitir las notificaciones push
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas producidas

En el caso de que varios indicadores BlauCSI_HTF_Signal vayan a ser utilizados en una sola gráfica, cada uno de ellos debe tener sus propios nombres de las cadenas de los valores de las variables Symbols_Sirname (nombres de etiquetas del indicador).

Coloca el fichero del indicador compilado BlauCSI.mq5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\ del terminal del cliente.

Fig. 1. Señal de continuación de la tendencia basada en los datos del indicador BlauCSI_HTF_Signal

Fig. 2. Señal para abrir una posición basada en los datos de BlauCSI_HTF_Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1952

