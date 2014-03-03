BlauCSI_HTF_Signal muestra información en la barra seleccionada sobré la dirección de la tendencia o la transacción como un objeto gráfico coloreado, basado en los datos del indicador BlauCSI y da alertas o señales de audio y envía notificaciones push al smartphone si aparece una señal para llevar a cabo una transacción.



El indicador envía alertas y notificaciones push sólo si el valor del parámetro de entrada:

input uint SignalBar= 0 ;

es mayor que uno. Las señales de sonido y notificaciones-Push para la barra 0 son inútiles porque la señal del indicador en la barra cero puede cambiar y desaparecer!

Todos los parámetros de entrada se pueden dividir en tres grandes grupos:

Parámetros de entrada de BlauCSI:

Parámetros de entrada del indicador BlauCSI_HTF_Signal que son necesarios para la visualización indicador:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Parámetros de entrada del indicador BlauCSI_HTF_Signal que son necesarios para producir las alertas y señales de audio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

En el caso de que varios indicadores BlauCSI_HTF_Signal vayan a ser utilizados en una sola gráfica, cada uno de ellos debe tener sus propios nombres de las cadenas de los valores de las variables Symbols_Sirname (nombres de etiquetas del indicador).

Coloca el fichero del indicador compilado BlauCSI.mq5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\ del terminal del cliente.

Fig. 1. Señal de continuación de la tendencia basada en los datos del indicador BlauCSI_HTF_Signal

Fig. 2. Señal para abrir una posición basada en los datos de BlauCSI_HTF_Signal