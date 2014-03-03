Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BlauCSI_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1059
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
BlauCSI_HTF_Signal muestra información en la barra seleccionada sobré la dirección de la tendencia o la transacción como un objeto gráfico coloreado, basado en los datos del indicador BlauCSI y da alertas o señales de audio y envía notificaciones push al smartphone si aparece una señal para llevar a cabo una transacción.
El indicador envía alertas y notificaciones push sólo si el valor del parámetro de entrada:
input uint SignalBar=0; // Número de barras para obtener una señal (0 - barra actual)
es mayor que uno. Las señales de sonido y notificaciones-Push para la barra 0 son inútiles porque la señal del indicador en la barra cero puede cambiar y desaparecer!
Todos los parámetros de entrada se pueden dividir en tres grandes grupos:
- Parámetros de entrada de BlauCSI:
input string Symbol_=""; // Instrumento financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indicador de la temporalidad para el cálculo del indicador input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // Método de promediación input uint XLength=1; // Período de Momentum input uint XLength1=20; // Profundidad del primer promediado input uint XLength2=5; // Profundidad del segundo promediado input uint XLength3=3; // Profundidad del tercer promediado input int XPhase=15; // Parámetro de suavizado input Applied_price_ IPC1=PRICE_CLOSE; // Precio de cierre constante input Applied_price_ IPC2=PRICE_OPEN; // Precio de apertura constante
- Parámetros de entrada del indicador BlauCSI_HTF_Signal que son necesarios para la visualización indicador:
//---- Imagen de la pantalla de ajuste input uint SignalBar=0; // Número de barras para obtener una señal (0 - barra actual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // nombres de las etiquetas del indicador input color UpSymol_Color=Lime; // Color del símbolo Arriba input color DnSymol_Color=Magenta; // Color del símbolo Abajo input color IndName_Color=DarkOrchid; // Color del nombre del indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamaño del indicador input uint Font_Size=10; // Tamaño del nombre de la fuente del indicador input int X_1=5; // Desplazamiento horizontal del nombre input int Y_1=-15; // Desplazamiento vertical del nombre input bool ShowIndName=true; // Visualización del nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina de ubicación input uint X_=0; // Desplazamiento horizontal input uint Y_=20; // Desplazamiento vertical
- Parámetros de entrada del indicador BlauCSI_HTF_Signal que son necesarios para producir las alertas y señales de audio:
//---- Configuración de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opción de activar la indicación input bool Push=true; // Permitir las notificaciones push input uint AlertCount=0; // Número de alertas producidas
En el caso de que varios indicadores BlauCSI_HTF_Signal vayan a ser utilizados en una sola gráfica, cada uno de ellos debe tener sus propios nombres de las cadenas de los valores de las variables Symbols_Sirname (nombres de etiquetas del indicador).
Coloca el fichero del indicador compilado BlauCSI.mq5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\ del terminal del cliente.
Fig. 1. Señal de continuación de la tendencia basada en los datos del indicador BlauCSI_HTF_Signal
Fig. 2. Señal para abrir una posición basada en los datos de BlauCSI_HTF_Signal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1952
Media móvil calculada como un promedio de todas las variantes del cálculo de la media móvil clásica con una línea de señal y la posibilidad de producir alertas y enviar notificaciones push.EAX_Mysql - Biblioteca de MySQL
Esta biblioteca permite un sencillo acceso a MySQL.
Tres osciladores normalizados en un gráfico.Exp_BlauCSI
Sistema de comercio utilizando el indicador BlauCSI.