CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Bollinger Bands RSI - expert para MetaTrader 5

fortrader.ru | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
5030
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia - Íuri , autor do código mq5 - barabashkakvn.

A estratégia três indicadores Bollinger Bands: o vermelho é o parâmetro "Bollinger Bands: number of standard deviations" a partir dos parâmetros de entrada, o amarelo é o "Bollinger Bands: number of standard deviations" * 2.0 e o azul é o "Bollinger Bands: number of standard deviations" / 2.0:

Bollinger Bands RSI

Para os pares EURUSD, H1 foi realizada a otimização de 2017.06.06 a 2017.11.20. Resultado de uma única corrida no testador de 2017.01.06 a 2017.11.20:

Bollinger Bands RSI result

Ao mesmo tempo, foram utilizados os seguintes parâmetros:

Bollinger Bands RSI parameters

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19459

PS Magicas - Three moving averages PS Magicas - Three moving averages

PS Magicas - três médias móveis que definem o objetivo e as possíveis entradas.

VR Overturn VR Overturn

Martingale e antimartingale.

Vortex Oscillator Vortex Oscillator

Esta versão do indicador Vortex mostra a diferença entre as linhas VI+ e VI- como um histograma que varia em torno da linha zero.

Vortex Oscillator System Vortex Oscillator System

Sistema de negociação nos sinais do indicador Vortex Oscillator.