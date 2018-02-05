Bollinger Bands RSI

Participe de nossa página de fãs
Vladimir Karputov
Autor da ideia - Íuri , autor do código mq5 - barabashkakvn.
A estratégia três indicadores Bollinger Bands: o vermelho é o parâmetro "Bollinger Bands: number of standard deviations" a partir dos parâmetros de entrada, o amarelo é o "Bollinger Bands: number of standard deviations" * 2.0 e o azul é o "Bollinger Bands: number of standard deviations" / 2.0:
Para os pares EURUSD, H1 foi realizada a otimização de 2017.06.06 a 2017.11.20. Resultado de uma única corrida no testador de 2017.01.06 a 2017.11.20:
Ao mesmo tempo, foram utilizados os seguintes parâmetros:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19459
