PS Magicas - Three moving averages - indicador para MetaTrader 5

Son tres medias móviles que fijan el objetivo y las posibles entradas.

Trabaja en cualquier período de tiempo, pero es preferible trabajar en los timeframes cortos: M1, M2, M5, M10.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/19451

