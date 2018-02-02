Mira cómo descargar robots gratis
PS Magicas - Three moving averages - indicador para MetaTrader 5
Son tres medias móviles que fijan el objetivo y las posibles entradas.
Trabaja en cualquier período de tiempo, pero es preferible trabajar en los timeframes cortos: M1, M2, M5, M10.
