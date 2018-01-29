思路提供者: Yuri, mq5 代码作者: barabashkakvn。

策略使用三个主要的布林带指标：在参数中指定的“布林带：标准偏差数”为红色，“布林线：标准偏差数”* 2.0 为黄色，“布林线：标准偏差数”/ 2.0 为蓝色:

EURUSD 在 2017 年 06 月 06 日至 2017 年 11 月 20 日期间进行优化。策略测试其在 2017.01.06 至 2017.11.20 期间的单次运行结果:

使用了以下参数: