布林带 RSI - MetaTrader 5EA
发布者:
- Vladimir Karputov
显示:
- 4418
等级:
-
已发布:
已更新:
思路提供者: Yuri, mq5 代码作者: barabashkakvn。
策略使用三个主要的布林带指标：在参数中指定的“布林带：标准偏差数”为红色，“布林线：标准偏差数”* 2.0 为黄色，“布林线：标准偏差数”/ 2.0 为蓝色:
EURUSD 在 2017 年 06 月 06 日至 2017 年 11 月 20 日期间进行优化。策略测试其在 2017.01.06 至 2017.11.20 期间的单次运行结果:
使用了以下参数:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19459
VR 翻转
马丁格尔和逆马丁格尔。Fractal_Levels
基于分形绘制的通道。
Vortex 振荡器
此版本的 Vortex 指标将 VI+ 和 VI- 线之间的差异显示为在零线附近振荡的直方图。Vortex 振荡器系统
一款基于 Vortex 振荡器信号的交易系统。