ボリンジャーバンドRSI

アイディアの著者: Yuri、mq5コードの著者: barabashkakvn

この戦略では、3つの主要なボリンジャーバンド指標が使われます。赤はパラメータで指定された「ボリンジャーバンド: 標準偏差の数」、黄色は「ボリンジャーバンド: 標準偏差の数」 * 2.0、青は「ボリンジャーバンド: 標準偏差の数」/ 2.0です。

最適化はEURUSD,H1、2017.06.06~2017.11.20で行われました。戦略テスターを2017.01.06から2017.11.20までで1回実行した結果:

下記のパラメータが使用されました。