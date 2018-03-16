無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ボリンジャーバンドRSI - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1909
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
アイディアの著者: Yuri、mq5コードの著者: barabashkakvn
アイディアの著者: Yuri、mq5コードの著者: barabashkakvn
この戦略では、3つの主要なボリンジャーバンド指標が使われます。赤はパラメータで指定された「ボリンジャーバンド: 標準偏差の数」、黄色は「ボリンジャーバンド: 標準偏差の数」 * 2.0、青は「ボリンジャーバンド: 標準偏差の数」/ 2.0です。
最適化はEURUSD,H1、2017.06.06~2017.11.20で行われました。戦略テスターを2017.01.06から2017.11.20までで1回実行した結果:
下記のパラメータが使用されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19459
