Autor de la idea - Vladimir Pastushak, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Muchos Asesores Expertos fueron escritos basándose en la idea de los Martingales.

Este EA le permite comprobar los principios clásicos del trabajo del martingale, así como del antimartingale.

El código del EA es muy simple y está bien comentado.





Principio del trading con Martingale

Si obtenemos el Take Profit → abrimos con el lote inicial en la misma dirección;

Si obtenemos el Stop Loss → abrimos en la dirección opuesta con el lote aumentado.





Principio del trading con AntiMartingale

Si obtenemos el Take Profit, abrimos con el lote aumentado en la misma dirección;

Si obtenemos el Stop Loss, abrimos en la dirección opuesta con el lote inicial.





La idea del sistema Martingale

El trading se empieza con un lote mínimo predefinido.

Después de cada Stop Loss, el trader debe aumentar el lote de tal manera que en caso del Take Profit pueda recuperar todos los Stop Loss anteriores en esta serie con un pequeño beneficio, por ejemplo, 0,01-0,02-0,04-0,08-0,016-0,032-0,064, etc.

Si la secuencia se mantiene, el beneficio del trader será igual al beneficio con el lote mínimo.

En caso del Take Profit, el trader debe volver al lote mínimo.

El sistema martingale no ofrece ventajas al trader, sólo permite redistribuir su beneficio. El trader obtiene el Stop Loss raras veces, pero puede ser en gran cantidad. Obtiene el profit a menudo, pero en pequeña cantidad.





La idea del sistema AntiMartingale

A diferencia del sistema Martingale, donde el lote se aumenta en caso del Stop Loss, en el sistema AntiMartingale, todo los contrario: el lote se aumenta en caso del profit.

El trading se empieza con el lote mínimo. En caso del profit, el lote se aumenta dos veces y más: en caso del Stop Loss, el trader se vuelve al lote inicial.

Cuando el trading se basa en el sistema AntiMartingale, hace falta definir claramente los límites del aumento del lote después del cual el trader tiene que volver al lote inicial. Por ejemplo, Usted puede establecer tres aumentos seguidos: 0,01, 0,02, 0,05.





Parámetros de entrada

start position: Buy or Sell - dirección de la primera posición;

- dirección de la primera posición; type of trade: Martingale or AntiMartingale - tipo del trading: martingale o antimartingale;

- tipo del trading: martingale o antimartingale; set the base lot - volumen inicial de laposición;

- volumen inicial de laposición; set the value of stop loss - Stop Loss;

- Stop Loss; set the value of TakeProfit - Take Profit;

- Take Profit; set the value of the multiplier lots - coeficiente del aumento del volumen de la posición;

- coeficiente del aumento del volumen de la posición; set the value MagicNumber - identificador del EA;

- identificador del EA; all magic; true → all MagicNumber - bandera para permitir/prohibir el trabajo con identificadores ajenos.

Se debe tener cuidado al usar este EA. Es un desarrollo típico de la situación:

y un fracaso inesperado.