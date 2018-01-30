CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Bollinger Bands RSI - Experte für den MetaTrader 5

fortrader.ru | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1709
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee - Yuri , Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Die Strategie verwendet drei wichtigste Bollinger Bands Indikatoren: "rot" - der Parameter "Bollinger Bands: number of standard deviations" aus den Eingabeparametern , "gelb" - "Bollinger Bands: number of standard deviations" * 2.0 und "blau" - "Bollinger Bands: number of standard deviations" / 2.0:

Bollinger Bands RSI

Für das Währungspaar EURUSD,H1 wurde eine Optimierung von 2017.06.06 bis 2017.11.20 durchgeführt. Das Ergebnis eines einzelnen Tests von 2017.01.06 bis 2017.11.20:

Bollinger Bands RSI result

Dabei wurden folgende Parameter verwendet:

Bollinger Bands RSI parameters

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19459

VR Overturn VR Overturn

Martingale und Anti-Martingale.

Fractal_Levels Fractal_Levels

Ein Kanal, der auf Fraktalen basiert.

Vortex Oscillator Vortex Oscillator

Die Version des Indikators Vortex gibt die Differenz zwischen den Linien VI+ und VI- als ein Histogramm aus, das um die Nulllinie schwingt.

Vortex Oscillator System Vortex Oscillator System

Ein Handelssystem basierend auf Signalen von Vortex Oscillator.