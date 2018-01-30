Bollinger Bands RSI

Autor der Idee - Yuri , Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Die Strategie verwendet drei wichtigste Bollinger Bands Indikatoren: "rot" - der Parameter "Bollinger Bands: number of standard deviations" aus den Eingabeparametern , "gelb" - "Bollinger Bands: number of standard deviations" * 2.0 und "blau" - "Bollinger Bands: number of standard deviations" / 2.0:

Für das Währungspaar EURUSD,H1 wurde eine Optimierung von 2017.06.06 bis 2017.11.20 durchgeführt. Das Ergebnis eines einzelnen Tests von 2017.01.06 bis 2017.11.20:

Dabei wurden folgende Parameter verwendet: