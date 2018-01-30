und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Bollinger Bands RSI - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1709
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Autor der Idee - Yuri , Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.
Die Strategie verwendet drei wichtigste Bollinger Bands Indikatoren: "rot" - der Parameter "Bollinger Bands: number of standard deviations" aus den Eingabeparametern , "gelb" - "Bollinger Bands: number of standard deviations" * 2.0 und "blau" - "Bollinger Bands: number of standard deviations" / 2.0:
Für das Währungspaar EURUSD,H1 wurde eine Optimierung von 2017.06.06 bis 2017.11.20 durchgeführt. Das Ergebnis eines einzelnen Tests von 2017.01.06 bis 2017.11.20:
Dabei wurden folgende Parameter verwendet:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19459
