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Bollinger Bands RSI - эксперт для MetaTrader 5

fortrader.ru | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4057
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Юрий , автор кода mq5 - barabashkakvn.

Стратегия использует три главных индикатора Bollinger Bands: "красный" - параметр "Bollinger Bands: number of standard deviations" из входных параметров, "желтый" - "Bollinger Bands: number of standard deviations" * 2.0 и "синий" - "Bollinger Bands: number of standard deviations" / 2.0:

Bollinger Bands RSI

Для пары EURUSD,H1 была проведена оптимизация с 2017.06.06 по 2017.11.20. Результат одиночного прогона в тестере с 2017.01.06 по 2017.11.20:

Bollinger Bands RSI result

при этом применялись такие параметры:

Bollinger Bands RSI parameters

StochValues StochValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора Stochastic Oscillator для каждого таймфрейма в виде текстового блока.

VR Overturn VR Overturn

Мартингейл и антимартингейл.

Vortex Oscillator Vortex Oscillator

Эта версия индикатора Vortex выводит разность между линиями VI+ и VI- в виде гистограммы, которая колеблется вокруг нулевой линии.

Candle_row Candle_row

Индикатор нумерует свечи по направлению движения.