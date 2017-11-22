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Bollinger Bands RSI - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Юрий , автор кода mq5 - barabashkakvn.
Стратегия использует три главных индикатора Bollinger Bands: "красный" - параметр "Bollinger Bands: number of standard deviations" из входных параметров, "желтый" - "Bollinger Bands: number of standard deviations" * 2.0 и "синий" - "Bollinger Bands: number of standard deviations" / 2.0:
Для пары EURUSD,H1 была проведена оптимизация с 2017.06.06 по 2017.11.20. Результат одиночного прогона в тестере с 2017.01.06 по 2017.11.20:
при этом применялись такие параметры:
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора Stochastic Oscillator для каждого таймфрейма в виде текстового блока.VR Overturn
Мартингейл и антимартингейл.
Эта версия индикатора Vortex выводит разность между линиями VI+ и VI- в виде гистограммы, которая колеблется вокруг нулевой линии.Candle_row
Индикатор нумерует свечи по направлению движения.