Bollinger Bands RSI

Автор идеи - Юрий , автор кода mq5 - barabashkakvn.

Стратегия использует три главных индикатора Bollinger Bands: "красный" - параметр "Bollinger Bands: number of standard deviations" из входных параметров, "желтый" - "Bollinger Bands: number of standard deviations" * 2.0 и "синий" - "Bollinger Bands: number of standard deviations" / 2.0:

Для пары EURUSD,H1 была проведена оптимизация с 2017.06.06 по 2017.11.20. Результат одиночного прогона в тестере с 2017.01.06 по 2017.11.20:

при этом применялись такие параметры: