ShadeOpenX_Timer - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
736
Ranking:
(16)
Publicado:
\MQL5\Include\CustomGUI\
CanvasBase.mqh (8.07 KB) ver
CustomGUI.mqh (0.76 KB) ver
\MQL5\Include\CustomGUI\Indicators\
LineGraph.mqh (24.35 KB) ver
CircleArc.mqh (18.14 KB) ver
CircleSection.mqh (21.59 KB) ver
CircleSimple.mqh (15.18 KB) ver
Hexagon.mqh (14.55 KB) ver
Hexagon2.mqh (7.67 KB) ver
Histogram.mqh (32.93 KB) ver
Petal.mqh (16.71 KB) ver
Pyramid.mqh (23.34 KB) ver
\MQL5\Indicators\
ShadeOpenX_Timer.mq5 (33.78 KB) ver
Al indicador ShadeOpenX ha sido añadida la posibilidad de visualizar en por cientos el tiempo transcurrido desde el comienzo de la sesión comercial mostrada en los parámetros de entrada que ha sido ejecutada usando las clases de las librerías cuya descripción detallada se encuentra en el artículo Indicadores personalizados e infografía en CCanvas. Se muestra la relación entre el tiempo transcurrido desde el comienzo de la sesión y la duración de la sesión entera en por cientos.

Fig. 1. Indicador ShadeOpenX_Timer

Fig. 1. Indicador ShadeOpenX_Timer.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19358

Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex

Se trata de dos sistemas comerciales idénticas. Se basan en el cambio de la dirección del movimiento de la media móvil (MA) ColorJFatl_Digit, para las transacciones cortas y largas que pueden ser configuradas de varias maneras en el mismo Asesor Experto.

Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm

El sistema comercial a base de las señales del indicador NRTR_ATR_STOP con posibilidad de la fijación estricta del intervalo temporal del trading.

XMA_Divergence XMA_Divergence

Este indicador de tendencia visualiza las zonas de divergencia en el gráfico de precios.

CCIValues CCIValues

Este indicador muestra los valores del período del oscilador CCI determinado por el usuario para cada timeframe en forma del bloque de texto.