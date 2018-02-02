Se trata de dos sistemas comerciales idénticas. Se basan en el cambio de la dirección del movimiento de la media móvil (MA) ColorJFatl_Digit, para las transacciones cortas y largas que pueden ser configuradas de varias maneras en el mismo Asesor Experto (EA). Para eso, todos los parámetros de entrada del EA están divididos en dos grupos grandes:

Los parámetros cuyos nombres empiezan con la letra L son los parámetros de entrada para controlar las posiciones largas. Los parámetros cuyos nombres empiezan con la letra S son los parámetros de entrada para controlar las posiciones cortas.

input uint L_Magic= 777 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT;





input uint S_Magic= 555 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

Para estas dos sistemas comerciales se usan los números mágicos diferentes, y son absolutamente independientes uno de otro. Los mercados financieros reales raras veces son simétricos, y a menudo para el trading de elevación y bajada de la cotización se requieren unos parámetros absolutamente diferentes en el mismo sistema comercial. Para una configuración cómoda del EA, primero es necesario testear sólo un sistema comercial, desactivando el segundo con los conmutadores correspondientes.

input bool L_PosOpen= true ; input bool L_PosClose= true ;

Y sólo después de eso, hay que activar y configurar el otro sistema.

Para el trabajo del EA, hace falta la presencia del archivo compilado del indicador ColorJFatl_Digit.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas de abajo, se utilizaban los parámetros de entrada predefinidos. Stop Loss y Take Profit no se utilizaban en las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las transacciones con las configuraciones simétricas.

Resultados de la simulación durante el año 2015 en EUAUD H4:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de la simulación.

Fig. 3. Ejemplos de las transacciones con las configuraciones asimétricas.