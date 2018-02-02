Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 602
- Ranking:
-
- Publicado:
El Asesor Experto Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm está construido a base de las señales del indicador NRTR_ATR_STOP con posibilidad de la fijación estricta del intervalo temporal del trading.
La señal para realizar la transacción se forma en el momento del cierre de la barra si aparece una estrella grande de color del indicador.
En el indicador hay posibilidad para el trading sólo durante el intervalo de tiempo establecido en los parámetros de entrada:
input bool TimeTrade=true; //Permiso para el trading durante los intervalos de tiempo input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //Comienzo del trading (Horas) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Comienzo del trading (Minutos) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //Fin del trading (Horas) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //Fin del trading (Minutos)
Para establecer el inicio y el fin del trading, hay dos variables de entrada para las horas y para los minutos.
Si los ajustes están establecidos por defecto, el EA tradea durante la sesión entera a partir de la medianoche y a las doce menos uno de la noche todas las posiciones se cierran.
Si en los ajustes del EA, la hora del inicio es mayor que la hora del fin del trading, el EA cierra todas las posiciones abiertas el día siguiente a la hora especificada.
Para el trabajo del EA, hace falta la presencia del archivo compilado del indicador NRTR_ATR_STOP.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas de abajo, se utilizaban los parámetros de entrada predefinidos. Stop Loss y Take Profit no se utilizaban en las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las transacciones en el gráfico
Resultados de la simulación durante el año 2015 en EURJPY H1:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de la simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19343
