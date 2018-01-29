代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ShadeOpenX_Timer - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
961
等级:
(16)
已发布:
\MQL5\Include\CustomGUI\
CanvasBase.mqh (8.07 KB) 预览
CustomGUI.mqh (0.76 KB) 预览
\MQL5\Include\CustomGUI\Indicators\
LineGraph.mqh (24.35 KB) 预览
CircleArc.mqh (18.14 KB) 预览
CircleSection.mqh (21.59 KB) 预览
CircleSimple.mqh (15.18 KB) 预览
Hexagon.mqh (14.55 KB) 预览
Hexagon2.mqh (7.67 KB) 预览
Histogram.mqh (32.93 KB) 预览
Petal.mqh (16.71 KB) 预览
Pyramid.mqh (23.34 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ShadeOpenX_Timer.mq5 (33.78 KB) 预览
扩展 (12) 崩溃 (12)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

ShadeOpenX 指标以输入参数指定的交易时段为起始点显示所经过的时间百分比值。它是通过使用文章 "CCanvas 中的自定义指标和信息图" 中详细描述的类库实现的。指标显示自时段开始以来所经历的时间与整个时段的持续时间之间的百分比。

图例1. ShadeOpenX_Timer 指标

图例1. ShadeOpenX_Timer 指标。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19358

Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex

两款相同的交易系统, 基于 ColorJFatl_Digit 移动方向进行多头和空头交易, 在一个智能交易系统中能够以不同的方式进行配置。

Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm

交易系统基于 NRTR_ATR_STOP 指标信号, 可以设置严格的交易时间间隔。

XMA_Divergence XMA_Divergence

趋势指标显示价格图上的偏差区域。

CCIValues CCIValues

指标显示一个文本块, 其中包含每个时间帧的由用户定义周期的 CCI 振荡器的值。