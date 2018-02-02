CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XMA_Divergence - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
772
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
\MQL5\Indicators\
XMA_Divergence.mq5 (17.71 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: Trader Ron

Este indicador de tendencia visualiza las zonas de divergencia en el gráfico de precios.

Fig. 1. Indicador XMA_Divergence

Fig. 1. Indicador XMA_Divergence

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19361

ShadeOpenX_Timer ShadeOpenX_Timer

Al indicador ShadeOpenX ha sido añadida la posibilidad de visualizar en por cientos el tiempo transcurrido desde el comienzo de la sesión comercial mostrada en los parámetros de entrada que ha sido ejecutada usando las clases de las librerías cuya descripción detallada se encuentra en el artículo Indicadores personalizados e infografía en CCanvas.

Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex

Se trata de dos sistemas comerciales idénticas. Se basan en el cambio de la dirección del movimiento de la media móvil (MA) ColorJFatl_Digit, para las transacciones cortas y largas que pueden ser configuradas de varias maneras en el mismo Asesor Experto.

CCIValues CCIValues

Este indicador muestra los valores del período del oscilador CCI determinado por el usuario para cada timeframe en forma del bloque de texto.

XMA_Divergence_HTF XMA_Divergence_HTF

El indicador XMA_Divergence tiene posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.