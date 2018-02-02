Al indicador ShadeOpenX ha sido añadida la posibilidad de visualizar en por cientos el tiempo transcurrido desde el comienzo de la sesión comercial mostrada en los parámetros de entrada que ha sido ejecutada usando las clases de las librerías cuya descripción detallada se encuentra en el artículo Indicadores personalizados e infografía en CCanvas.

Se trata de dos sistemas comerciales idénticas. Se basan en el cambio de la dirección del movimiento de la media móvil (MA) ColorJFatl_Digit, para las transacciones cortas y largas que pueden ser configuradas de varias maneras en el mismo Asesor Experto.