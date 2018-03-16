無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ShadeOpenX_Timer - MetaTrader 5のためのインディケータ
ShadeOpenX指標は入力パラメータに表示された取引セッションの開始から経過した時間の割合値を表示することができます。. この可能性は「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明したライブラリのクラスを使用して実装されます。指標は、セッションが開始されてから経過した時間とセッション全体の持続時間の割合を割合で表示します。
