1つのエキスパートアドバイザーでさまざまな方法で設定できる、ColorJFatl_Digitの移動方向の変更に基づく買い取引と売り取引のための2つの同一の取引システムです。

NRTR_ATR_STOP指標シグナルに基づく取引システムで、厳密な取引時間間隔を設定する可能性があります。