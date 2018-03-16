コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ShadeOpenX_Timer - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\CustomGUI\
CanvasBase.mqh (8.07 KB) ビュー
CustomGUI.mqh (0.76 KB) ビュー
\MQL5\Include\CustomGUI\Indicators\
LineGraph.mqh (24.35 KB) ビュー
CircleArc.mqh (18.14 KB) ビュー
CircleSection.mqh (21.59 KB) ビュー
CircleSimple.mqh (15.18 KB) ビュー
Hexagon.mqh (14.55 KB) ビュー
Hexagon2.mqh (7.67 KB) ビュー
Histogram.mqh (32.93 KB) ビュー
Petal.mqh (16.71 KB) ビュー
Pyramid.mqh (23.34 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
ShadeOpenX_Timer.mq5 (33.78 KB) ビュー
ShadeOpenX指標は入力パラメータに表示された取引セッションの開始から経過した時間の割合値を表示することができます。. この可能性は「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明したライブラリのクラスを使用して実装されます。指標は、セッションが開始されてから経過した時間とセッション全体の持続時間の割合を割合で表示します。

図1　ShadeOpenX_Timer指標

図1　ShadeOpenX_Timer指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19358

