Индикатор выделяет цветными прямоугольниками отмеченный во входных настройках период времени за текущий день. Внутренний прямоугольник построен на ценах открытия и закрытия торгового периода (тело итоговой свечи за период), а верхний и нижний прямоугольники представляют собой тени этой свечи. Растущие свечи окрашены в зелено-салатовые тона, а падающие - в желто-кирпичные. Отрисовка индикатора происходит с использованием графических объектов.

Рис.1. Индикатор ShadeOpenX.