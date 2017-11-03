Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ShadeOpenX - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2065
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор выделяет цветными прямоугольниками отмеченный во входных настройках период времени за текущий день. Внутренний прямоугольник построен на ценах открытия и закрытия торгового периода (тело итоговой свечи за период), а верхний и нижний прямоугольники представляют собой тени этой свечи. Растущие свечи окрашены в зелено-салатовые тона, а падающие - в желто-кирпичные. Отрисовка индикатора происходит с использованием графических объектов.
Рис.1. Индикатор ShadeOpenX.
Работа с отложенными (Buy Stop и Sell Stop) ордерами. Используется индикатор iMA (Moving Average, MA) с ОЧЕНЬ большим периодом - 590.ShadeOpen
Индикатор выделяет цветными прямоугольниками отмеченный во входных настройках период времени.
Торговая система на основе сигналов индикатора NRTR_ATR_STOP с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex
Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления движения мувинга ColorJFatl_Digit, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.