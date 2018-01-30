CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ShadeOpenX_Timer - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
704
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\CustomGUI\
CanvasBase.mqh (8.07 KB) ansehen
CustomGUI.mqh (0.76 KB) ansehen
\MQL5\Include\CustomGUI\Indicators\
LineGraph.mqh (24.35 KB) ansehen
CircleArc.mqh (18.14 KB) ansehen
CircleSection.mqh (21.59 KB) ansehen
CircleSimple.mqh (15.18 KB) ansehen
Hexagon.mqh (14.55 KB) ansehen
Hexagon2.mqh (7.67 KB) ansehen
Histogram.mqh (32.93 KB) ansehen
Petal.mqh (16.71 KB) ansehen
Pyramid.mqh (23.34 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
ShadeOpenX_Timer.mq5 (33.78 KB) ansehen
Vergrößern (12) Minimieren (12)
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ShadeOpenX Indikator mit der Option, die Zeit, die seit dem Beginn der in den Eingabeparametern angegebenen Handelszeit bereits vergangen ist, in Prozent anzuzeigen. Die Option wurde mithilfe von Klassen aus der Bibliothek implementiert, eine ausführliche Beschreibung der Klassen ist im Artikel Benutzerdefinierte Indikatoren und die Infografik in CCanvas zu finden. Der Indikator zeigt das Verhältnis von der Zeit, die seit dem Beginn der Handelszeit vergangen ist, zur gesamten Handelszeit in Prozent.

Abb.1. Der ShadeOpenX_Timer Indikator

Abb.1. Der ShadeOpenX_Timer Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19358

Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex

Zwei gleiche Handelssysteme basierend auf der Änderung der Bewegungsrichtung des ColorJFatl_Digit MA für Long- und Short-Positionen, die man in einem Expert Advisor unterschiedlich einstellen kann.

Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm

Ein Handelssystem basierend auf Signalen des Indikators NRTR_ATR_STOP mit der Option, ein striktes Handelsintervall festzulegen.

XMA_Divergence XMA_Divergence

Ein Trendindikator, der Divergenzbereiche im Preischart anzeigt.

CCIValues CCIValues

Der Indikator zeigt die Werte einer vom Nutzer definierten Periode des CCI Oszillators für jede Timeframe als Textblock an.