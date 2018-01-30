und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der ShadeOpenX Indikator mit der Option, die Zeit, die seit dem Beginn der in den Eingabeparametern angegebenen Handelszeit bereits vergangen ist, in Prozent anzuzeigen. Die Option wurde mithilfe von Klassen aus der Bibliothek implementiert, eine ausführliche Beschreibung der Klassen ist im Artikel Benutzerdefinierte Indikatoren und die Infografik in CCanvas zu finden. Der Indikator zeigt das Verhältnis von der Zeit, die seit dem Beginn der Handelszeit vergangen ist, zur gesamten Handelszeit in Prozent.
Abb.1. Der ShadeOpenX_Timer Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19358
