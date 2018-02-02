CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

CCIValues - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
706
Ranking:
(15)
Publicado:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) ver
\MQL5\Indicators\
CCIValues.mq5 (29.25 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Mohit Marwaha

Este indicador muestra los valores del período del oscilador CCI determinado por el usuario para cada timeframe en forma del bloque de texto. Los tamaños del bloque de texto pueden ser ajustados por el usuario. El indicador también tiene la posibilidad de cambiar la fuente del texto usado y ocultar los timeframes que no se usan. El número máximo de los indicadores visualizados simultáneamente son nueve. El color del texto del bloque se determina por la posición del indicador CCI respecto a las zonas de sobrecompra y sobreventa que se fijan en los parámetros de entrada del indicador

input int HighLevel=+100;                               // nivel de sobrecompra
input int LowLevel=-100;                                // nivel de sobreventa
input color HighColor=clrLightSeaGreen;                 // color de sobrecompra
input color MiddleColor=clrGray;                        // color fuera de la tendencia
input color LowColor=clrOrange;                         // color de sobreventa

Fig. 1. Indicador CCIValues

Fig. 1. Indicador CCIValues

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19362

XMA_Divergence XMA_Divergence

Este indicador de tendencia visualiza las zonas de divergencia en el gráfico de precios.

ShadeOpenX_Timer ShadeOpenX_Timer

Al indicador ShadeOpenX ha sido añadida la posibilidad de visualizar en por cientos el tiempo transcurrido desde el comienzo de la sesión comercial mostrada en los parámetros de entrada que ha sido ejecutada usando las clases de las librerías cuya descripción detallada se encuentra en el artículo Indicadores personalizados e infografía en CCanvas.

XMA_Divergence_HTF XMA_Divergence_HTF

El indicador XMA_Divergence tiene posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.

Jims Close Positions Jims Close Positions

Cierre de posiciones: todas las posiciones, sólo rentables o sólo de pérdidas.