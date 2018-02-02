Pon "Me gusta" y sigue las noticias
CCIValues - indicador para MetaTrader 5
Este indicador muestra los valores del período del oscilador CCI determinado por el usuario para cada timeframe en forma del bloque de texto. Los tamaños del bloque de texto pueden ser ajustados por el usuario. El indicador también tiene la posibilidad de cambiar la fuente del texto usado y ocultar los timeframes que no se usan. El número máximo de los indicadores visualizados simultáneamente son nueve. El color del texto del bloque se determina por la posición del indicador CCI respecto a las zonas de sobrecompra y sobreventa que se fijan en los parámetros de entrada del indicador
input int HighLevel=+100; // nivel de sobrecompra input int LowLevel=-100; // nivel de sobreventa input color HighColor=clrLightSeaGreen; // color de sobrecompra input color MiddleColor=clrGray; // color fuera de la tendencia input color LowColor=clrOrange; // color de sobreventa
Fig. 1. Indicador CCIValues
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19362
