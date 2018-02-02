Este indicador de tendencia visualiza las zonas de divergencia en el gráfico de precios.

Al indicador ShadeOpenX ha sido añadida la posibilidad de visualizar en por cientos el tiempo transcurrido desde el comienzo de la sesión comercial mostrada en los parámetros de entrada que ha sido ejecutada usando las clases de las librerías cuya descripción detallada se encuentra en el artículo Indicadores personalizados e infografía en CCanvas.