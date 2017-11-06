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ShadeOpenX_Timer - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ShadeOpenX с добавленной возможностью отображения в процентном отношении количества времени, уже прошедшего с начала отображаемой во входных параметрах торговой сессии, выполненной с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas. Дается соотношение между временем, прошедшим с начала сессии, и продолжительностью всей ссесии в процентах.
Рис.1. Индикатор ShadeOpenX_Timer.
Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления движения мувинга ColorJFatl_Digit, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm
Торговая система на основе сигналов индикатора NRTR_ATR_STOP с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.
Трендовый индикатор с отображением зон дивергенции на ценовом графике.CCIValues
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора CCI для каждого таймфрейма в виде текстового блока