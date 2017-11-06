CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ShadeOpenX_Timer - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2053
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Развернуть (12) Свернуть (12)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ShadeOpenX с добавленной возможностью отображения в процентном отношении количества времени, уже прошедшего с начала отображаемой во входных параметрах торговой сессии, выполненной с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas. Дается соотношение между временем, прошедшим с начала сессии, и продолжительностью всей ссесии в процентах.

Рис.1. Индикатор ShadeOpenX_Timer

Рис.1. Индикатор ShadeOpenX_Timer.

Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления движения мувинга ColorJFatl_Digit, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm

Торговая система на основе сигналов индикатора NRTR_ATR_STOP с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.

XMA_Divergence XMA_Divergence

Трендовый индикатор с отображением зон дивергенции на ценовом графике.

CCIValues CCIValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора CCI для каждого таймфрейма в виде текстового блока