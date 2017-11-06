Индикатор ShadeOpenX с добавленной возможностью отображения в процентном отношении количества времени, уже прошедшего с начала отображаемой во входных параметрах торговой сессии, выполненной с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas. Дается соотношение между временем, прошедшим с начала сессии, и продолжительностью всей ссесии в процентах.

Рис.1. Индикатор ShadeOpenX_Timer.